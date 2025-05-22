Советскую звезду на захоронении в Бессарабском в Одесской области закрасили

Скандальная звезда. Фото: Одесская жизнь

Советскую звезду на захоронении в поселке Бессарабское Одесской области, которую требовали демонтировать, закрасили. Однако такое решение не удовлетворило активистов ОО "Деколонизация. Украина".

Об этом сообщают активисты ОО "Деколонизация. Украина".

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Звезду закрасили

После требований снять советскую красную звезду с захоронения в селе Бессарабское, было принято решение закрасить ее серым цветом, чтобы она была менее заметной. Однако активисты надеются, что на днях все же будет проведен полноценный демонтаж.

"Закрасили, однако должны были бы демонтировать. Надеемся, что на днях этот вопрос будет решен", — говорится в сообщении активистов.

Закрашенная звезда. Фото: ОО "Деколонизация. Украина"

Скандал со звездой

Требование о снятии звезды прислали активисты из организации "Деколонизация. Украина", но Бессарабский поселковый совет им в этом отказал. Эта символика размещена на "братской могиле", а на места захоронений нормы декоммунизационного закона не подпадают. Поэтому местные чиновники ответили, что ее демонтаж — невозможен.

Напомним, недавно мы писали о снятии доски с памятника Родиону Малиновскому. А также о столкновении с активистами на улице Героев-Пограничников.