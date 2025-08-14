На Одещині відмовились зносити пам'ятник із радянською символікою

Пам'ятник борцям за владу рад в селі Усатове. Фото: ГО "Деколонізація. Україна"

У селі Усатове під Одесою відмовилися демонтувати пам'ятник "Борцям за владу рад". У місцевій сільраді пояснили, що згідно діючому законодавству, пам'ятники присвячені подіям Другої світової можуть не підлягати демонтажу.

Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація. Україна".

Причини відмови

У селі Усатове, що за кілька кілометрів від Одеси, відмовилися демонтувати пам'ятник "Борцям за владу рад". Активісти цим обурені, адже на монументі радянських часів багато комуністичної символіки.

В Усатівський сільській раді пояснили відмову тим, що слово "рада" пов'язана не з комуністичним режимом, а в першу чергу з органами місцевого самоврядування. Посадовці також додали, що згідно з ч. 4 ст. 4. Закону про декомунізацію, пам'ятники пов'язані з подіями Другої світової можуть не підлягати демонтажу.

"Зображення орденів із серпом і молотом на меморіалі пов'язані з вшануванням учасників партизанскього руху, які боролися проти нацистських окупантів за часів Другої світової війни. Цей об'єк присвячений пам'яті цих героїв, які відіграли важливу роль у визволенні нашої громади",— йдеться у повідомленні Усатівської сільської ради.

Однак в Усатівській сільраді додали, що ініціюють громадські обговорення стосовно того, що слід робити з пам'ятником.

Відповідь сільради. Фото: ГО "Деколонізація. Україна"

