Головна Одеса На Одещині відмовились зносити радянський пам'ятник — причини

На Одещині відмовились зносити радянський пам'ятник — причини

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 17:15
На Одещині відмовились зносити пам'ятник із радянською символікою
Пам'ятник борцям за владу рад в селі Усатове. Фото: ГО "Деколонізація. Україна"

У селі Усатове під Одесою відмовилися демонтувати пам'ятник "Борцям за владу рад". У місцевій сільраді пояснили, що згідно діючому законодавству, пам'ятники присвячені подіям Другої світової можуть не підлягати демонтажу.

Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація. Україна".

Читайте також:

Причини відмови

У селі Усатове, що за кілька кілометрів від Одеси, відмовилися демонтувати пам'ятник "Борцям за владу рад". Активісти цим обурені, адже на монументі радянських часів багато комуністичної символіки.

В Усатівський сільській раді пояснили відмову тим, що слово "рада" пов'язана не з комуністичним режимом, а в першу чергу з органами місцевого самоврядування. Посадовці також додали, що  згідно з ч. 4 ст. 4. Закону про декомунізацію, пам'ятники пов'язані з подіями Другої світової можуть не підлягати демонтажу.

"Зображення орденів із серпом і молотом на меморіалі пов'язані з  вшануванням учасників партизанскього руху, які боролися проти нацистських окупантів за часів Другої світової війни. Цей об'єк присвячений пам'яті цих героїв, які відіграли важливу роль у визволенні нашої громади",— йдеться у повідомленні Усатівської сільської ради.

Однак в Усатівській сільраді додали, що ініціюють громадські обговорення стосовно того, що слід робити з пам'ятником.

Возможно, это изображение текст
Відповідь сільради. Фото: ГО "Деколонізація. Україна"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення тіні Пушкіна в Одесі. А також про те, як активісти влаштували скандал через червону зірку на пам'ятнику.

Одеса Одеська область пам'ятник активісти Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
