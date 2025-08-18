У двох лікарнях Одеси запровадили карантин через коронавірус COVID-19 - яким чином та що взагалі відбувається

Карантин у лікарні. Фото ілюстративне: koda.gov.ua

У двох лікарнях Одеси запровадили карантин через розповсюдження вірусу COVID-19. Відтепер доступ у відділення цих медзакладів мають лише їх працівники та пацієнти.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної клінічної лікарні у соцмережі.

Реклама

Читайте також:

Карантин в лікарнях

В Одеській обласній клінічній лікарні та перинатальному центрі ввели карантинніз заходи. Вони покликані зупинити розповсюдження коронавірусної інфекції.

Карантин включає в себе наступні протиепідемічні заходи:

обмеження відвідувань пацієнтів;

посилений санітарно-епідемічний контроль;

доступ у відділення тільки для медичного персоналу та пацієнтів.

Повідомлення про карантин. Фото: скріншот посту Одеської обласної клінічної лікарні у соцмережі

Як вберегтися від коронавірусу

Аби вберегти себе від коронавірусної інфекції, дотримуйтеся наступних правил:

Ретельно мийте руки після відвідування місць громадського користування та перед їжею.

Перестаньте торкатися очей, рота або носа руками.

Носіть захисну маску. Так, вона не захистить Вас на 100%. Однак, вона істотно зменшить ймовірність зараження від інших.

Уникайте контакту з хворими. Ви ніколи не можете бути впевнені, хто хворий COVID, тому постарайтеся мінімізувати свої соціальні контакти в цей складний час.

Утримайтеся від відвідування громадських місць.

Дезинфікуйте гаджети, оргтехніку і поверхні, до яких торкаєтеся.

Дотримуйтесь дистанції 1,5-2 метри з іншими людьми.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що новий штам коронавірусу вже зафіксували на Одещині. А також про те, що ця інфекція довго не бачить імунітет людини.