У двох лікарнях Одеси запровадили карантин через коронавірус COVID-19 - яким чином та що взагалі відбувається

COVID-19 наступає — у двох лікарнях Одеси оголосили карантин
У двох лікарнях Одеси запровадили карантин через розповсюдження вірусу COVID-19. Відтепер доступ у відділення цих медзакладів мають лише їх працівники та пацієнти.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної клінічної лікарні у соцмережі.
Карантин в лікарнях
В Одеській обласній клінічній лікарні та перинатальному центрі ввели карантинніз заходи. Вони покликані зупинити розповсюдження коронавірусної інфекції.
Карантин включає в себе наступні протиепідемічні заходи:
- обмеження відвідувань пацієнтів;
- посилений санітарно-епідемічний контроль;
- доступ у відділення тільки для медичного персоналу та пацієнтів.
Як вберегтися від коронавірусу
Аби вберегти себе від коронавірусної інфекції, дотримуйтеся наступних правил:
- Ретельно мийте руки після відвідування місць громадського користування та перед їжею.
- Перестаньте торкатися очей, рота або носа руками.
- Носіть захисну маску. Так, вона не захистить Вас на 100%. Однак, вона істотно зменшить ймовірність зараження від інших.
- Уникайте контакту з хворими. Ви ніколи не можете бути впевнені, хто хворий COVID, тому постарайтеся мінімізувати свої соціальні контакти в цей складний час.
- Утримайтеся від відвідування громадських місць.
- Дезинфікуйте гаджети, оргтехніку і поверхні, до яких торкаєтеся.
- Дотримуйтесь дистанції 1,5-2 метри з іншими людьми.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що новий штам коронавірусу вже зафіксували на Одещині. А також про те, що ця інфекція довго не бачить імунітет людини.
