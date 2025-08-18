Відео
COVID-19 наступає — у двох лікарнях Одеси оголосили карантин

COVID-19 наступає — у двох лікарнях Одеси оголосили карантин

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 16:00
У двох лікарнях Одеси запровадили карантин через коронавірус COVID-19 - яким чином та що взагалі відбувається
Карантин у лікарні. Фото ілюстративне: koda.gov.ua

У двох лікарнях Одеси запровадили карантин через розповсюдження вірусу COVID-19. Відтепер доступ у відділення цих медзакладів мають лише їх працівники та пацієнти.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної клінічної лікарні у соцмережі.

Читайте також:

Карантин в лікарнях

В Одеській обласній клінічній лікарні та перинатальному центрі ввели карантинніз заходи. Вони покликані зупинити розповсюдження коронавірусної інфекції. 

Карантин включає в себе наступні протиепідемічні заходи:

  • обмеження відвідувань пацієнтів;
  • посилений санітарно-епідемічний контроль;
  • доступ у відділення тільки для медичного персоналу та пацієнтів.
None - фото 1
Повідомлення про карантин. Фото: скріншот посту Одеської обласної клінічної лікарні у соцмережі

Як вберегтися від коронавірусу

Аби вберегти себе від коронавірусної інфекції, дотримуйтеся наступних правил:

  • Ретельно мийте руки після відвідування місць громадського користування та перед їжею. 
  • Перестаньте торкатися очей, рота або носа руками. 
  • Носіть захисну маску. Так, вона не захистить Вас на 100%. Однак, вона істотно зменшить ймовірність зараження від інших.
  • Уникайте контакту з хворими. Ви ніколи не можете бути впевнені, хто хворий COVID, тому постарайтеся мінімізувати свої соціальні контакти в цей складний час.
  • Утримайтеся від відвідування громадських місць. 
  • Дезинфікуйте гаджети, оргтехніку і поверхні, до яких торкаєтеся. 
  • Дотримуйтесь дистанції 1,5-2 метри з іншими людьми. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що новий штам коронавірусу вже зафіксували на Одещині. А також про те, що ця інфекція довго не бачить імунітет людини.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
