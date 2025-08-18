В двух больницах Одессы ввели карантин из-за коронавируса COVID-19 - каким образом и что вообще происходит

COVID-19 наступает — в двух больницах Одессы объявили карантин
В двух больницах Одессы ввели карантин из-за распространения вируса COVID-19. Отныне доступ в отделения этих медучреждений имеют только их работники и пациенты.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной клинической больницы в соцсети.
Карантин в больницах
В Одесской областной клинической больнице и перинатальном центре ввели карантинные меры. Они призваны остановить распространение коронавирусной инфекции.
Карантин включает в себя следующие противоэпидемические мероприятия:
- ограничение посещений пациентов;
- усиленный санитарно-эпидемический контроль;
- доступ в отделение только для медицинского персонала и пациентов.
Как уберечься от коронавируса
Чтобы уберечь себя от коронавирусной инфекции, придерживайтесь следующих правил:
- Тщательно мойте руки после посещения мест общественного пользования и перед едой.
- Перестаньте касаться глаз, рта или носа руками.
- Носите защитную маску. Да, она не защитит вас на 100%. Однако она существенно уменьшит вероятность заражения от других.
- Избегайте контакта с больными. Вы никогда не можете быть уверены, кто болен COVID, поэтому постарайтесь минимизировать свои социальные контакты в это сложное время.
- Воздержитесь от посещения общественных мест.
- Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
- Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра с другими людьми.
