В двух больницах Одессы ввели карантин из-за коронавируса COVID-19 - каким образом и что вообще происходит

Карантин в больнице. Фото иллюстративное: koda.gov.ua

В двух больницах Одессы ввели карантин из-за распространения вируса COVID-19. Отныне доступ в отделения этих медучреждений имеют только их работники и пациенты.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной клинической больницы в соцсети.

Карантин в больницах

В Одесской областной клинической больнице и перинатальном центре ввели карантинные меры. Они призваны остановить распространение коронавирусной инфекции.

Карантин включает в себя следующие противоэпидемические мероприятия:

ограничение посещений пациентов;

усиленный санитарно-эпидемический контроль;

доступ в отделение только для медицинского персонала и пациентов.

Сообщение о карантине. Фото: скриншот поста Одесской областной клинической больницы в соцсети

Как уберечься от коронавируса

Чтобы уберечь себя от коронавирусной инфекции, придерживайтесь следующих правил:

Тщательно мойте руки после посещения мест общественного пользования и перед едой.

Перестаньте касаться глаз, рта или носа руками.

Носите защитную маску. Да, она не защитит вас на 100%. Однако она существенно уменьшит вероятность заражения от других.

Избегайте контакта с больными. Вы никогда не можете быть уверены, кто болен COVID, поэтому постарайтесь минимизировать свои социальные контакты в это сложное время.

Воздержитесь от посещения общественных мест.

Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра с другими людьми.

Напомним, недавно мы писали о том, что новый штамм коронавируса уже зафиксировали в Одесской области. А также о том, что эту инфекцию долго не видит иммунитет человека.