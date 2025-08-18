Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса COVID-19 наступает — в двух больницах Одессы объявили карантин

COVID-19 наступает — в двух больницах Одессы объявили карантин

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 16:00
В двух больницах Одессы ввели карантин из-за коронавируса COVID-19 - каким образом и что вообще происходит
Карантин в больнице. Фото иллюстративное: koda.gov.ua

В двух больницах Одессы ввели карантин из-за распространения вируса COVID-19. Отныне доступ в отделения этих медучреждений имеют только их работники и пациенты.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной клинической больницы в соцсети.

Реклама
Читайте также:

Карантин в больницах

В Одесской областной клинической больнице и перинатальном центре ввели карантинные меры. Они призваны остановить распространение коронавирусной инфекции.

Карантин включает в себя следующие противоэпидемические мероприятия:

  • ограничение посещений пациентов;
  • усиленный санитарно-эпидемический контроль;
  • доступ в отделение только для медицинского персонала и пациентов.
None - фото 1
Сообщение о карантине. Фото: скриншот поста Одесской областной клинической больницы в соцсети

Как уберечься от коронавируса

Чтобы уберечь себя от коронавирусной инфекции, придерживайтесь следующих правил:

  • Тщательно мойте руки после посещения мест общественного пользования и перед едой.
  • Перестаньте касаться глаз, рта или носа руками.
  • Носите защитную маску. Да, она не защитит вас на 100%. Однако она существенно уменьшит вероятность заражения от других.
  • Избегайте контакта с больными. Вы никогда не можете быть уверены, кто болен COVID, поэтому постарайтесь минимизировать свои социальные контакты в это сложное время.
  • Воздержитесь от посещения общественных мест.
  • Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
  • Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра с другими людьми.

Напомним, недавно мы писали о том, что новый штамм коронавируса уже зафиксировали в Одесской области. А также о том, что эту инфекцию долго не видит иммунитет человека.

коронавирус Одесса карантин болезнь Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации