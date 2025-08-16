На Одещині зафіксували новий штам коронавірусу COVID-19 "Nimbus"

Вакцина від коронавірусу. Фото: Одеська ОВА

На Одещині виявили перший випадок захворювання на новий штрам коронавірусу "Nimbus". Він може викликати сильний біль у горлі та до цього був зафіксований в Україні лише на Вінничині.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Новий штам на Одещині

На Одещині вперше виявили новий штам COVID-19 "Nimbus". До цього в Україні було зафіксовано лише один випадок захворювання на нього, тоді був заражений мешканець Вінниччини.

Виокремити штам "Nimbus" вдалося завдяки так званому секвенуванню. Це лабораторне дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та дізнатися, які зміни відбулися у його геномі. Вчені з'ясували, що він є мутацією "Омікрону".

"Наразі в країні підтверджено 81 випадків субваріанта "Stratus" та 2 випадки — "Nimbus". Субваріант коронавірусу "Nimbus" (NВ.1.8.1), як і субваріант коронавірусу "Stratus" (XFG) наразі домінуючі у світі. Це нові мутації штаму Омікрон. Мутації для коронавірусу — це природний процес. Як і вірус грипу, SARS-CoV-2 постійно змінюється, з’являються нові варіанти та субваріанти. В зоні ризику залишаються люди з ослабленим імунітетом та супутніми захворюваннями, для яких передбачена щосезонна рекомендована вакцинація",— каже керівник Національної програми з імунізації МОЗ України Олексанедра Заіка.

Що відомо про "Nimbus"

Субваріанти коронавірусу "Nimbus" (NВ.1.8.1) та "Stratus" (XFG) у світі зафіксували на початку 2025 року. Характерними симптомами для нього є гострий біль у горлі та хриплий голос.

Решта симптомів для нього такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку. Однак лікарі запевняють, що "Nimbus" не викликає тяжчий перебіг хвороби, як деякі попередні штами цього вірусу.

