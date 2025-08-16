Одеський припортовий завод на Одещині призупинив перевалку зерна - яким чином

Одеський припортовий завод. Фото: https: agroportal.ua

Одеський припортовий завод припинив перевалку зерна, що було єдиною доходною статею підприємства. Це сталося внаслідок значних руйнувань, які були завдані ударом РФ у червні.

Про це повідомив в.о. голови правління-директор ОПЗ Юрій Ковальський журналістам видання NV Бізнес.

Реклама

Читайте також:

Перевалка зерна призупинена

Наприкінці червня під час атаки на портову інфраструктуру Одещини, ЗС РФ влучили в Одеський припортовий завод. Внаслідок цього складські приміщення зазнали значних пошкоджень, через що довелося призупинити перевалку вантажів.

"Це було особливо прикро, оскільки удар стався невдовзі після завершення тендерного процесу з обрання оператора на маркетинговий рік", — каже в.о. голови правління ОПЗ Юрій Ковальський.

Юрій Ковальський також додав, що завод вже багато років перебуває у переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Наразі ОПЗ повністю готов до цього процесу, й очікує дозволу відповідних органів.

Слід зазначити, що через заборгованість Одеський припортовий завод припинив виробництво аміаку. Тому перевалка зерна наразі — єдиний дохід підприємства. Так, У 2024-2025 роках на ОПЗ було перевантажено близько 638 тис. т зернових. З них 625 тис. т кукурудзи та 12,7 тис. т сої.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про найбільший металургічний завод України. А також про будівництво підприємства у Львові.