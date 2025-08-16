Одеський припортовий завод на Одещині призупинив перевалку зерна - яким чином

Одесский припортовый завод. Фото: https: agroportal.ua

Одесский припортовый завод прекратил перевалку зерна, что было единственной доходной статьей предприятия. Это произошло в результате значительных разрушений, которые были нанесены ударом РФ в июне.

Об этом сообщил и.о. председателя правления-директор ОПЗ Юрий Ковальский журналистам издания NV Бизнес.

Перевалка зерна приостановлена

В конце июня во время атаки на портовую инфраструктуру Одесской области, ВС РФ попали в Одесский припортовый завод. В результате складские помещения получили значительные повреждения, из-за чего пришлось приостановить перевалку грузов.

"Это было особенно обидно, поскольку удар произошел вскоре после завершения тендерного процесса по выбору оператора на маркетинговый год",— говорит и.о. председателя правления ОПЗ Юрий Ковальский.

Юрий Ковальский также добавил, что завод уже много лет находится в перечне объектов, подлежащих приватизации. Сейчас ОПЗ полностью готов к этому процессу, и ожидает разрешения соответствующих органов.

Следует отметить, что из-за задолженности Одесский припортовый завод прекратил производство аммиака. Поэтому перевалка зерна пока — единственный доход предприятия. Так, в 2024-2025 годах на ОПЗ было перегружено около 638 тыс. т зерновых. Из них 625 тыс. т кукурузы и 12,7 тыс. т сои.

