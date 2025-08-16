В Одесской области зафиксировали новый штамм коронавируса COVID-19 "Nimbus"

Вакцина от коронавируса. Фото: Одесская ОГА

В Одесской области обнаружили первый случай заболевания новым штрамом коронавируса "Nimbus". Он может вызвать сильную боль в горле и до этого был зафиксирован в Украине только в Винницкой области.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Новый штамм в Одесской области

В Одесской области впервые обнаружили новый штамм COVID-19 "Nimbus". До этого в Украине был зафиксирован лишь один случай заболевания им, тогда был заражен житель Винницкой области.

Выделить штамм "Nimbus" удалось благодаря так называемому секвенированию. Это лабораторное исследование, которое позволяет генетически расшифровать вирус и узнать, какие изменения произошли в его геноме. Ученые выяснили, что он является мутацией "Омикрона".

"Сейчас в стране подтвержден 81 случай субварианта "Stratus" и 2 случая — "Nimbus". Субвариант коронавируса "Nimbus" (NВ.1.8.1), как и субвариант коронавируса "Stratus" (XFG) пока доминирующие в мире. Это новые мутации штамма Омикрон. Мутации для коронавируса — это естественный процесс. Как и вирус гриппа, SARS-CoV-2 постоянно меняется, появляются новые варианты и субварианты. В зоне риска остаются люди с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями, для которых предусмотрена ежесезонная рекомендованная вакцинация",— говорит руководитель Национальной программы по иммунизации Минздрава Украины Александра Заика.

Что известно о "Nimbus"

Субварианты коронавируса "Nimbus" (NВ.1.8.1) и "Stratus" (XFG) в мире зафиксировали в начале 2025 года. Характерными симптомами для него являются острая боль в горле и хриплый голос.

Остальные симптомы для него такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса. Однако врачи уверяют, что "Nimbus" не вызывает более тяжелое течение болезни, как некоторые предыдущие штаммы этого вируса.

