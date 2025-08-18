В Одесі Києві та Дніпрі накрили торговців наркотиками - яким чином

Затримання поліцією. Фото: Національна поліція України

Ділки створили мережу постачання наркотиків для vip-клієнтів в Одесі, Києві та Дніпрі, щомісячно заробляючи по півмільйона доларів. Однак на йьому їх викрили — правоохоронці затримали 11 осіб у трьох містах, їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

Фігуранти постачали наркотики, використовуючи посвідчення волонтерів, липові перепустки та документи різних держустанов. Психотропи учасникам оргарізації з інших міст передавали поштою, ховаючи їх у флаконах з шампунем. Ціна за грам кокаїну з доставкою в комендантську годину складала 250 доларів, в день — 200. Лише в нічний час доби ділки щомісяця продавали до 2 000 доз кокаїну, а це - майже півмільйона доларів прибутку.

Організатор схеми курував всіма діями "підлеглих" виключно телефоном. Ділки створили мережу каналів у месенджерах, де обіцяли доставку 24/7.

За даними слідства, довірена особа організатора схеми займалася фінансовими питаннями, забезпечувала документами для роботи в нічний час та контролювала всіх учасників. Кур’єри ретельно проходили відбір та перевірку.

Вилучені наркотики. Фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали 11 учасників організації в Києві, Одесі та Дніпрі. Також вилучили наркотики, зброю, перепустки, посвідчення волонтерів, гроші в національній та іноземній валюті загальною сумою понад 1,6 млн грн., 53 мобільні телефони та 65 банківських карток.

Затримання фігурантів. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одеситку на Балі засудили за наркотики до смертної кари. А також про військового, якого посадили за психотропи.