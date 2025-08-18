Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Масштабне відключення світла в Одесі — кому бути напоготові
Сьогодні, 18 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі містян залишаться без електрики до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
У кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Амбулаторна, 2-15,
- Балтиморська, 25/2-33,
- Дубиніна, 21,
- Приморська, 52,
- Симоненка, 1-58,
- Січових Стрільців, 1/3,1/3Б, 9, 4А,
- дорога Фонтанська, 67А, 67, 69, 69/16, 69Г, 67, 67А, 69А,
- пров. 1-й Амбулаторний, 1-11,
- пров. Верф’яний, 1-16,
- пров. Загородній, 9,
- пров. Кошового, 5/В,
- пров. Садовий, 2,
- просп. Свободи, 71/корп.1, 71/корп.2, 71/корп.4, 71/корп.5, 71/корп.8, 71д, 73, 73-В, 73/корп.1, 75/5, 75/корп.2, 75/корп.3, 75/корп.4, 75/корп.6, 75/корп.7, 79/корп.4, 87/корп.4, 89/корп.7,89б,
- тупик Толвінського, 1/КОРП.3.
Роботи до 18:30.
Центральний РЕМ:
- Артезіанська, 1-22,
- Басейна, 4,
- Бугаївська, 48-54,
- Будівельна, 1-23,
- Вадатурського О., 79-131,
- Гранатна, 1-16б,
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Прибіка Йозефа, 7-28Б,
- Радіо, 1-15,
- Столярського, 4-Г,
- Супутників, 1-22а,
- Фунтового Івана, 42-54,
- пров. 1-й Басейний, 10-23,
- пров. 2-й Басейний, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,
- пров. Будівельний, 4,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
- Вапняна, 1-47,
- Вапняне Селище, 4,6,7,11,12,
- Велика Садова, 1-52,
- Винниченка Володимира, 26-49А,
- Висока, 1-20,
- Вітрогонова, 16-31,
- Глаубермана,
- Гордієнка,
- Гріна, 8-23,
- Донецька, 1/1-25,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненко Петра, 1-90А,
- Каменярів, Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Клепацького Павла, 17,
- Професора Коровицького, 115-151,
- Коцюбинського, 1-21,
- Кошиця Олександра,
- Крашевського Юзефа, 6а-21,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Лавкова, 1-45, Листяна, 10б,
- Літмана Саймона, 6А, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 99, 101, 103, 105,
- Літня, 23-41,
- Луценка Івана, 1,1а,
- Мазепи Івана, 8-43,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська,
- Матюшенка, 25-58а,
- Мацієвської, 1-44,
- Минаївська, 2-50,
- Міхновського Миколи, 3А-23В,
- Наклона, 17/1,
- Нежданової,
- Архітектора Нештурхи, 1-77,
- Озерна, 26-66,
- Орлика Пилипа,
- Осіння, 1-12,
- Пасіонарні, 1-26,
- Південна дорога, 2-62,
- Похила, Праведників світу, 2-78,
- Республіканська, Світла, 1-14,
- Сергія Ядова, 58,
- Скляна, 1-47,
- Слобідська, 1-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тиха, Трусовська, 5-19Б,
- Узікова Станіслава, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Училищна, 22, 26,
- Хавкіна, 64а-72,
- Хімічна, Хорошенка, 21-53,
- Чайкова, Шептицького, 1,3,5,
- Шполянська,
- Штильова, 2-118а,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна,1-73,
- дорога Хаджибейська,
- пров. 1-й Вапняний, 1-11а,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
- пров. 1-й Керченський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й,5-й, 6-й, 7-й Наявний,
- пров. 1-й, Пересипський,
- пров. 1-й Ювілейний,
- пров. 3-й Скляний, 2-16,
- пров. 3-й Східчастий, 11,
- пров. Гетьмана Петра Дорошенка, 8,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Краснослобідський, 1-14,
- пров. Любашовський, 1-19/корп.1,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- пров. Севастопольський, 2-6, 18,
- вул. Українки Лесі 10, 11, 11А, 12, 20,
- пров. Ширяєвський, 21, 28,
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
- узвіз Латвійський, 1-27,
- узвіз Мацієвської, 25а,
- узвіз Слобідський, 27б,29.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
