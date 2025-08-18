Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 18 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі містян залишаться без електрики до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Амбулаторна, 2-15,

Балтиморська, 25/2-33,

Дубиніна, 21,

Приморська, 52,

Симоненка, 1-58,

Січових Стрільців, 1/3,1/3Б, 9, 4А,

дорога Фонтанська, 67А, 67, 69, 69/16, 69Г, 67, 67А, 69А,

пров. 1-й Амбулаторний, 1-11,

пров. Верф’яний, 1-16,

пров. Загородній, 9,

пров. Кошового, 5/В,

пров. Садовий, 2,

просп. Свободи, 71/корп.1, 71/корп.2, 71/корп.4, 71/корп.5, 71/корп.8, 71д, 73, 73-В, 73/корп.1, 75/5, 75/корп.2, 75/корп.3, 75/корп.4, 75/корп.6, 75/корп.7, 79/корп.4, 87/корп.4, 89/корп.7,89б,

тупик Толвінського, 1/КОРП.3.

Роботи до 18:30.

Центральний РЕМ:

Артезіанська, 1-22,

Басейна, 4,

Бугаївська, 48-54,

Будівельна, 1-23,

Вадатурського О., 79-131,

Гранатна, 1-16б,

Михайленко Ганни, 18-51,

Прибіка Йозефа, 7-28Б,

Радіо, 1-15,

Столярського, 4-Г,

Супутників, 1-22а,

Фунтового Івана, 42-54,

пров. 1-й Басейний, 10-23,

пров. 2-й Басейний, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,

пров. Будівельний, 4,

пров. Гранатний, 2-8/корп.1,

пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12,

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,

Вапняна, 1-47,

Вапняне Селище, 4,6,7,11,12,

Велика Садова, 1-52,

Винниченка Володимира, 26-49А,

Висока, 1-20,

Вітрогонова, 16-31,

Глаубермана,

Гордієнка,

Гріна, 8-23,

Донецька, 1/1-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 1-90А,

Каменярів, Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Клепацького Павла, 17,

Професора Коровицького, 115-151,

Коцюбинського, 1-21,

Кошиця Олександра,

Крашевського Юзефа, 6а-21,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Лавкова, 1-45, Листяна, 10б,

Літмана Саймона, 6А, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 99, 101, 103, 105,

Літня, 23-41,

Луценка Івана, 1,1а,

Мазепи Івана, 8-43,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська,

Матюшенка, 25-58а,

Мацієвської, 1-44,

Минаївська, 2-50,

Міхновського Миколи, 3А-23В,

Наклона, 17/1,

Нежданової,

Архітектора Нештурхи, 1-77,

Озерна, 26-66,

Орлика Пилипа,

Осіння, 1-12,

Пасіонарні, 1-26,

Південна дорога, 2-62,

Похила, Праведників світу, 2-78,

Республіканська, Світла, 1-14,

Сергія Ядова, 58,

Скляна, 1-47,

Слобідська, 1-44,

Стельмаха, 2-44,

Тиха, Трусовська, 5-19Б,

Узікова Станіслава, 9-39,

Українська, 1-20,

Училищна, 22, 26,

Хавкіна, 64а-72,

Хімічна, Хорошенка, 21-53,

Чайкова, Шептицького, 1,3,5,

Шполянська,

Штильова, 2-118а,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна,1-73,

дорога Хаджибейська,

пров. 1-й Вапняний, 1-11а,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,

пров. 1-й Керченський,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й,5-й, 6-й, 7-й Наявний,

пров. 1-й, Пересипський,

пров. 1-й Ювілейний,

пров. 3-й Скляний, 2-16,

пров. 3-й Східчастий, 11,

пров. Гетьмана Петра Дорошенка, 8,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Краснослобідський, 1-14,

пров. Любашовський, 1-19/корп.1,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

пров. Севастопольський, 2-6, 18,

вул. Українки Лесі 10, 11, 11А, 12, 20,

пров. Ширяєвський, 21, 28,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23,

узвіз Латвійський, 1-27,

узвіз Мацієвської, 25а,

узвіз Слобідський, 27б,29.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

