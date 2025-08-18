Відео
Масштабне відключення світла в Одесі — кому бути напоготові

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 09:45
Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 18 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі містян залишаться без електрики до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Амбулаторна, 2-15,
  • Балтиморська, 25/2-33,
  • Дубиніна, 21,
  • Приморська, 52,
  • Симоненка, 1-58,
  • Січових Стрільців, 1/3,1/3Б, 9, 4А,
  • дорога Фонтанська, 67А, 67, 69, 69/16, 69Г, 67, 67А, 69А,
  • пров. 1-й Амбулаторний, 1-11,
  • пров. Верф’яний, 1-16,
  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Кошового, 5/В,
  • пров. Садовий, 2,
  • просп. Свободи, 71/корп.1, 71/корп.2, 71/корп.4, 71/корп.5, 71/корп.8, 71д, 73, 73-В, 73/корп.1, 75/5, 75/корп.2, 75/корп.3, 75/корп.4, 75/корп.6, 75/корп.7, 79/корп.4, 87/корп.4, 89/корп.7,89б,
  • тупик Толвінського, 1/КОРП.3. 

Роботи до 18:30.

Центральний РЕМ:

  • Артезіанська, 1-22,
  • Басейна, 4,
  • Бугаївська, 48-54,
  • Будівельна, 1-23,
  • Вадатурського О., 79-131,
  • Гранатна, 1-16б,
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Прибіка Йозефа, 7-28Б,
  • Радіо, 1-15,
  • Столярського, 4-Г,
  • Супутників, 1-22а,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • пров. 1-й Басейний, 10-23,
  • пров. 2-й Басейний, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,
  • пров. Будівельний, 4,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
  • Вапняна, 1-47,
  • Вапняне Селище, 4,6,7,11,12,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Винниченка Володимира, 26-49А,
  • Висока, 1-20,
  • Вітрогонова, 16-31,
  • Глаубермана,
  • Гордієнка,
  • Гріна, 8-23,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненко Петра, 1-90А,
  • Каменярів, Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Клепацького Павла, 17,
  • Професора Коровицького, 115-151,
  • Коцюбинського, 1-21,
  • Кошиця Олександра,
  • Крашевського Юзефа, 6а-21,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Лавкова, 1-45, Листяна, 10б,
  • Літмана Саймона, 6А, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 99, 101, 103, 105,
  • Літня, 23-41,
  • Луценка Івана, 1,1а,
  • Мазепи Івана, 8-43,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська,
  • Матюшенка,  25-58а,
  • Мацієвської, 1-44,
  • Минаївська, 2-50,
  • Міхновського Миколи, 3А-23В,
  • Наклона, 17/1,
  • Нежданової,
  • Архітектора Нештурхи, 1-77,
  • Озерна, 26-66,
  • Орлика Пилипа,
  • Осіння, 1-12,
  • Пасіонарні, 1-26,
  • Південна дорога, 2-62,
  • Похила, Праведників світу, 2-78,
  • Республіканська, Світла, 1-14,
  • Сергія Ядова, 58,
  • Скляна, 1-47,
  • Слобідська, 1-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тиха, Трусовська, 5-19Б,
  • Узікова Станіслава, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Училищна, 22, 26,
  • Хавкіна, 64а-72,
  • Хімічна, Хорошенка, 21-53,
  • Чайкова, Шептицького, 1,3,5,
  • Шполянська,  
  • Штильова, 2-118а,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна,1-73,
  • дорога Хаджибейська,
  • пров. 1-й Вапняний, 1-11а,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-й Керченський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й,5-й, 6-й, 7-й Наявний,
  • пров. 1-й, Пересипський,
  • пров. 1-й Ювілейний,
  • пров. 3-й Скляний, 2-16,
  • пров. 3-й Східчастий, 11,
  • пров. Гетьмана Петра Дорошенка, 8,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Краснослобідський, 1-14,
  • пров. Любашовський, 1-19/корп.1,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • пров. Севастопольський, 2-6, 18,
  • вул. Українки Лесі 10, 11, 11А, 12, 20,
  • пров. Ширяєвський, 21, 28,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
  • узвіз Латвійський, 1-27,
  • узвіз Мацієвської, 25а,
  • узвіз Слобідський, 27б,29.

Роботи до 20:00. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на утримання будинків у нашому місті.

