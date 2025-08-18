Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 18 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому тысячи горожан останутся без электричества до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

Амбулаторная, 2-15,

Балтиморская, 25/2-33,

Дубинина, 21,

Приморская, 52,

Симоненко, 1-58,

Сечевых Стрельцов, 1/3,1/3Б, 9, 4А,

дорога Фонтанская, 67А, 67, 69, 69/16, 69Г, 67, 67А, 69А,

переулок 1-й Амбулаторный, 1-11,

переулок Верфяной, 1-16,

переулок Загородный, 9,

переулок Кошевого, 5/В,

переулок Садовый, 2,

просп. Свободы, 71/корп.1, 71/корп.2, 71/корп.4, 71/корп.5, 71/корп.8, 71д, 73, 73-В, 73/корп.1, 75/5, 75/корп.2, 75/корп.3, 75/корп.4, 75/корп.6, 75/корп.7, 79/корп.4, 87/корп.4, 89/корп.7,89б,

тупик Толвинского, 1/КОРП.3.

Работы до 18:30.

Центральный РЭС:

Артезианская, 1-22,

Бассейная, 4,

Бугаевская, 48-54,

Строительная, 1-23,

Вадатурского А., 79-131,

Гранатная, 1-16б,

Михайленко Анны, 18-51,

Прибика Йозефа, 7-28Б,

Радио, 1-15,

Столярского, 4-Г,

Спутников, 1-22а,

Фунтового Ивана, 42-54,

переулок 1-й Бассейный, 10-23,

переулок 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,

переулок Строительный, 4,

переулок Гранатный, 2-8/корп.1,

переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;

переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12,

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,

Известковая, 1-47,

Известковый Поселок, 4,6,7,11,12,

Большая Садовая, 1-52,

Винниченко Владимира, 26-49А,

Высокая, 1-20,

16-31, Ветрогонова,

Глаубермана,

Гордиенко,

Грин, 8-23,

Донецкая, 1/1-25,

Дорожная, 1-22,

Петра Ивахненко, 1-90А,

Каменяров, Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Клепацкого Павла, 17,

Профессора Коровицкого, 115-151,

Коцюбинского, 1-21,

Кошица Александра,

Крашевского Юзефа, 6а-21,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Лавкова, 1-45, Листяная, 10б,

Литмана Саймона, 6А, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 99, 101, 103, 105,

Летняя, 23-41,

Луценко Ивана, 1,1а,

Мазепы Ивана Мазепы, 8-43,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская,

Матюшенко, 25-58а,

Мациевской, 1-44,

Минаевская, 2-50,

Михновского Николая, 3А-23В,

Наклона, 17/1,

Неждановой,

Архитектора Нештурхи, 1-77,

Озерная, 26-66,

Орлика Пилипа,

Осенняя, 1-12,

Пассионарные, 1-26,

Южная дорога, 2-62,

Наклонная, Праведников мира, 2-78,

Республиканская, Светлая, 1-14,

Сергея Ядова, 58,

Стеклянная, 1-47,

Слободская, 1-44,

Стельмаха, 2-44,

Тихая, Трусовская, 5-19Б,

Узикова Станислава, 9-39,

Украинская, 1-20,

Училищная, 22, 26,

Хавкина, 64а-72,

Химическая, Хорошенко, 21-53,

Чайкова, Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская,

Штилевая, 2-118а,

дорога Николаевская, 65,

Южная дорога, 1-73,

дорога Хаджибейская,

переулок 1-й Известковый, 1-11а,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,

переулок 1-й Керченский,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Имеющийся,

переулок 1-й, Пересыпский,

переулок 1-й Юбилейный,

переулок 3-й Стеклянный, 2-16,

переулок 3-й Восточный, 11,

переулок Гетмана Петра Дорошенко, 8,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Краснослободской, 1-14,

переулок Любашовский, 1-19/корп.1,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

переулок Севастопольский, 2-6, 18,

ул. Украинки Леси 10, 11, 11А, 12, 20,

переулок Ширяевский, 21, 28,

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23,

спуск Латвийский, 1-27,

спуск Мациевской, 25а,

спуск Слободской, 27б,29.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

