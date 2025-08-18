Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Масштабное отключение света в Одессе — кому быть наготове

Масштабное отключение света в Одессе — кому быть наготове

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 09:45
Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 18 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому тысячи горожан останутся без электричества до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

  • Амбулаторная, 2-15,
  • Балтиморская, 25/2-33,
  • Дубинина, 21,
  • Приморская, 52,
  • Симоненко, 1-58,
  • Сечевых Стрельцов, 1/3,1/3Б, 9, 4А,
  • дорога Фонтанская, 67А, 67, 69, 69/16, 69Г, 67, 67А, 69А,
  • переулок 1-й Амбулаторный, 1-11,
  • переулок Верфяной, 1-16,
  • переулок Загородный, 9,
  • переулок Кошевого, 5/В,
  • переулок Садовый, 2,
  • просп. Свободы, 71/корп.1, 71/корп.2, 71/корп.4, 71/корп.5, 71/корп.8, 71д, 73, 73-В, 73/корп.1, 75/5, 75/корп.2, 75/корп.3, 75/корп.4, 75/корп.6, 75/корп.7, 79/корп.4, 87/корп.4, 89/корп.7,89б,
  • тупик Толвинского, 1/КОРП.3.

Работы до 18:30.

Центральный РЭС:

  • Артезианская, 1-22,
  • Бассейная, 4,
  • Бугаевская, 48-54,
  • Строительная, 1-23,
  • Вадатурского А., 79-131,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Радио, 1-15,
  • Столярского, 4-Г,
  • Спутников, 1-22а,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • переулок 1-й Бассейный, 10-23,
  • переулок 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,
  • переулок Строительный, 4,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;
  • переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
  • Известковая, 1-47,
  • Известковый Поселок, 4,6,7,11,12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Винниченко Владимира, 26-49А,
  • Высокая, 1-20,
  • 16-31, Ветрогонова,
  • Глаубермана,
  • Гордиенко,
  • Грин, 8-23,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Петра Ивахненко, 1-90А,
  • Каменяров, Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Клепацкого Павла, 17,
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Кошица Александра,
  • Крашевского Юзефа, 6а-21,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Лавкова, 1-45, Листяная, 10б,
  • Литмана Саймона, 6А, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 99, 101, 103, 105,
  • Летняя, 23-41,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Мазепы Ивана Мазепы, 8-43,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская,
  • Матюшенко, 25-58а,
  • Мациевской, 1-44,
  • Минаевская, 2-50,
  • Михновского Николая, 3А-23В,
  • Наклона, 17/1,
  • Неждановой,
  • Архитектора Нештурхи, 1-77,
  • Озерная, 26-66,
  • Орлика Пилипа,
  • Осенняя, 1-12,
  • Пассионарные, 1-26,
  • Южная дорога, 2-62,
  • Наклонная, Праведников мира, 2-78,
  • Республиканская, Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Стеклянная, 1-47,
  • Слободская, 1-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тихая, Трусовская, 5-19Б,
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Училищная, 22, 26,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Химическая, Хорошенко, 21-53,
  • Чайкова, Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская,
  • Штилевая, 2-118а,
  • дорога Николаевская, 65,
  • Южная дорога, 1-73,
  • дорога Хаджибейская,
  • переулок 1-й Известковый, 1-11а,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • переулок 1-й Керченский,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Имеющийся,
  • переулок 1-й, Пересыпский,
  • переулок 1-й Юбилейный,
  • переулок 3-й Стеклянный, 2-16,
  • переулок 3-й Восточный, 11,
  • переулок Гетмана Петра Дорошенко, 8,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Краснослободской, 1-14,
  • переулок Любашовский, 1-19/корп.1,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • переулок Севастопольский, 2-6, 18,
  • ул. Украинки Леси 10, 11, 11А, 12, 20,
  • переулок Ширяевский, 21, 28,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • спуск Мациевской, 25а,
  • спуск Слободской, 27б,29.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе в Одессе. А также о том, какой сейчас тариф на содержание домов в нашем городе.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации