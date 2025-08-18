Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Масштабное отключение света в Одессе — кому быть наготове
Сегодня, 18 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому тысячи горожан останутся без электричества до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Южный РЭС:
- Амбулаторная, 2-15,
- Балтиморская, 25/2-33,
- Дубинина, 21,
- Приморская, 52,
- Симоненко, 1-58,
- Сечевых Стрельцов, 1/3,1/3Б, 9, 4А,
- дорога Фонтанская, 67А, 67, 69, 69/16, 69Г, 67, 67А, 69А,
- переулок 1-й Амбулаторный, 1-11,
- переулок Верфяной, 1-16,
- переулок Загородный, 9,
- переулок Кошевого, 5/В,
- переулок Садовый, 2,
- просп. Свободы, 71/корп.1, 71/корп.2, 71/корп.4, 71/корп.5, 71/корп.8, 71д, 73, 73-В, 73/корп.1, 75/5, 75/корп.2, 75/корп.3, 75/корп.4, 75/корп.6, 75/корп.7, 79/корп.4, 87/корп.4, 89/корп.7,89б,
- тупик Толвинского, 1/КОРП.3.
Работы до 18:30.
Центральный РЭС:
- Артезианская, 1-22,
- Бассейная, 4,
- Бугаевская, 48-54,
- Строительная, 1-23,
- Вадатурского А., 79-131,
- Гранатная, 1-16б,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Радио, 1-15,
- Столярского, 4-Г,
- Спутников, 1-22а,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- переулок 1-й Бассейный, 10-23,
- переулок 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,
- переулок Строительный, 4,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
- Известковая, 1-47,
- Известковый Поселок, 4,6,7,11,12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Винниченко Владимира, 26-49А,
- Высокая, 1-20,
- 16-31, Ветрогонова,
- Глаубермана,
- Гордиенко,
- Грин, 8-23,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Петра Ивахненко, 1-90А,
- Каменяров, Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Клепацкого Павла, 17,
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Коцюбинского, 1-21,
- Кошица Александра,
- Крашевского Юзефа, 6а-21,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Лавкова, 1-45, Листяная, 10б,
- Литмана Саймона, 6А, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 99, 101, 103, 105,
- Летняя, 23-41,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Мазепы Ивана Мазепы, 8-43,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская,
- Матюшенко, 25-58а,
- Мациевской, 1-44,
- Минаевская, 2-50,
- Михновского Николая, 3А-23В,
- Наклона, 17/1,
- Неждановой,
- Архитектора Нештурхи, 1-77,
- Озерная, 26-66,
- Орлика Пилипа,
- Осенняя, 1-12,
- Пассионарные, 1-26,
- Южная дорога, 2-62,
- Наклонная, Праведников мира, 2-78,
- Республиканская, Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Стеклянная, 1-47,
- Слободская, 1-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тихая, Трусовская, 5-19Б,
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Училищная, 22, 26,
- Хавкина, 64а-72,
- Химическая, Хорошенко, 21-53,
- Чайкова, Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская,
- Штилевая, 2-118а,
- дорога Николаевская, 65,
- Южная дорога, 1-73,
- дорога Хаджибейская,
- переулок 1-й Известковый, 1-11а,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- переулок 1-й Керченский,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Имеющийся,
- переулок 1-й, Пересыпский,
- переулок 1-й Юбилейный,
- переулок 3-й Стеклянный, 2-16,
- переулок 3-й Восточный, 11,
- переулок Гетмана Петра Дорошенко, 8,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Краснослободской, 1-14,
- переулок Любашовский, 1-19/корп.1,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок Ионы Атаманского, 1-15,
- переулок Севастопольский, 2-6, 18,
- ул. Украинки Леси 10, 11, 11А, 12, 20,
- переулок Ширяевский, 21, 28,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
- спуск Латвийский, 1-27,
- спуск Мациевской, 25а,
- спуск Слободской, 27б,29.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
