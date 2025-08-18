Видео
Главная Одесса Заработки по полмиллиона — в Одессе задержали нарковолонтеров

Заработки по полмиллиона — в Одессе задержали нарковолонтеров

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 11:00
В Одессе Киеве и Днепре накрыли торговцев наркотиками - каким образом
Задержание полицией. Фото: Национальная полиция Украины

Дельцы создали сеть поставки наркотиков для vip-клиентов в Одессе, Киеве и Днепре, ежемесячно зарабатывая по полмиллиона долларов. Однако на этом их разоблачили — правоохранители задержали 11 человек в трех городах, им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

Фигуранты поставляли наркотики, используя удостоверения волонтеров, липовые пропуска и документы различных госучреждений. Психотропы участникам оргаризации из других городов передавали по почте, пряча их во флаконах с шампунем. Цена за грамм кокаина с доставкой в комендантский час составляла 250 долларов, в день — 200. Только в ночное время суток дельцы ежемесячно продавали до 2 000 доз кокаина. А это почти полмиллиона долларов прибыли.

Организатор схемы курировал всеми действиями "подчиненных" исключительно по телефону. Дельцы создали сеть каналов в мессенджерах, где обещали доставку 24/7.

По данным следствия, доверенное лицо организатора схемы занималась финансовыми вопросами, обеспечивала документами для работы в ночное время и контролировала всех участников. Курьеры тщательно проходили отбор и проверку.

затримано учасників злочинної організації, які заробляли на збуті кокаїну у комендантську годину до 500 000 доларів щомісяця, – нацполіція
Изъятые наркотики. Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители задержали 11 участников организации в Киеве, Одессе и Днепре. Также изъяли наркотики, оружие, пропуска, удостоверения волонтеров, деньги в национальной и иностранной валюте общей суммой более 1,6 млн грн, 53 мобильных телефона и 65 банковских карточек.

затримано учасників злочинної організації, які заробляли на збуті кокаїну у комендантську годину до 500 000 доларів щомісяця, – нацполіція
Задержание фигурантов. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о том, что одесситку на Бали приговорили за наркотики к смертной казни. А также о военном, которого посадили за психотропы.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
