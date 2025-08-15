На Бали задержали одесситку с наркотиками - грозит смертная казнь

Одесситке грозит смертная казнь на Бали — что нарушила
В аэропорту Бали в Индонезии задержали одесситку с 2 килограммами наркотического вещества. Девушка призналась, что везла его с целью продажи, ей может грозить смертная казнь.
Об этом сообщают журналисты канала bali_ukraine.
Одесситка на Бали
21-летняя одесситка перевозила самолетом на Бали 2 килограмма 4-CMC. Это вещество является новым и опасным "дизайнерским наркотиком".
Девушка признала, что везла психотропы для распространения на острове, ориентируясь на потенциальных клиентов в виде туристов в развлекательных заведениях.
Как выяснило следствие, подозреваемая действовала по указаниям контактов за границей, поэтому власти Индонезии координируют свои действия с Интерполом для отслеживания сети.
Что грозит
Согласно Закону о наркотиках, который действует в Индонези, девушке грозит от 12 лет заключения до наказания в виде смертной казни через расстрел.
Напомним, недавно мы писали о перекрытии канала наркотрафика в Одессе. А также о военном, которого посадили за психотропы.
Читайте Новини.LIVE!