На Бали задержали одесситку с наркотиками - грозит смертная казнь

В аэропорту Бали в Индонезии задержали одесситку с 2 килограммами наркотического вещества. Девушка призналась, что везла его с целью продажи, ей может грозить смертная казнь.

Об этом сообщают журналисты канала bali_ukraine.

Одесситка на Бали

21-летняя одесситка перевозила самолетом на Бали 2 килограмма 4-CMC. Это вещество является новым и опасным "дизайнерским наркотиком".

Девушка признала, что везла психотропы для распространения на острове, ориентируясь на потенциальных клиентов в виде туристов в развлекательных заведениях.

Как выяснило следствие, подозреваемая действовала по указаниям контактов за границей, поэтому власти Индонезии координируют свои действия с Интерполом для отслеживания сети.

Что грозит

Согласно Закону о наркотиках, который действует в Индонези, девушке грозит от 12 лет заключения до наказания в виде смертной казни через расстрел.

