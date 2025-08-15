Видео
Україна
Главная Одесса Одесситке грозит смертная казнь на Бали — что нарушила

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 11:08
На Бали задержали одесситку с наркотиками - грозит смертная казнь
Полиция на Бали. Фото иллюстративное: travel.detik.com

В аэропорту Бали в Индонезии задержали одесситку с 2 килограммами наркотического вещества. Девушка призналась, что везла его с целью продажи, ей может грозить смертная казнь.

Об этом сообщают журналисты канала bali_ukraine.

Одесситка на Бали

21-летняя одесситка перевозила самолетом на Бали 2 килограмма 4-CMC. Это вещество является новым и опасным "дизайнерским наркотиком".
Девушка признала, что везла психотропы для распространения на острове, ориентируясь на потенциальных клиентов в виде туристов в развлекательных заведениях.

Как выяснило следствие, подозреваемая действовала по указаниям контактов за границей, поэтому власти Индонезии координируют свои действия с Интерполом для отслеживания сети.

Что грозит

Согласно Закону о наркотиках, который действует в Индонези, девушке грозит от 12 лет заключения до наказания в виде смертной казни через расстрел.

Напомним, недавно мы писали о перекрытии канала наркотрафика в Одессе. А также о военном, которого посадили за психотропы.

Одесса наркотики Индонезия Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
