Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества (от ДТЭК)

Сегодня, 15 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому десятки улиц останутся без электричества. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

Скидановская, 6-23,

спуск Скидановский, 7,7а,

И. и Ю. Лип, 28-59,

переулок Герцена, 2-51,

спуск Ковалевского, 1-10,

спуск Матросский, 13,15,

Среднефонтанская, 32-53,

Балковская, 35-36,

Ефимова, 2-19,

Могильницкой, 2-9,

Ш.Руставели, 23а,б,

пр. Л.Украинки, 2.

Работы до 19.00.

Среднефонтанская, 19-27, 57-63,

пр. Л.Украинки, 16-17,

переулок Среднефонтанский, 19-27,

Ришельевская, 11,

Н.Строкатой, 13-40,

переулок Луценко, 12,

Караванского, 14-47,

переулок Нечипоренко, 2,

Польская, 9-18,

Вадатурского, 79-131,

переулок Кордонный, 1-35,

Гранатная, 1-16,

Михайленко, 18-51,

пл. Соборная, 1,

переулок Малиновский, 7,

Маловского, 4,

Прибика, 7-28,

Столярского, 4г,

Фунтового, 42-54,

Гранатный переулок, 2-8,

Греческая, 35,

переулок Красный, 1-11,

Преображенская, 27-42,

пл. В.Холодной, 1,3,

Европейская, 24-30,

Итальянская, 19, 24,

Еврейская, 20,22.

Работы до 20.00.

Северный РЭС:

С 1-й по 6-ю Садовая,

Светлая, 1-14,

Коровицкого, 115-151,

Высокая, 1-20,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко, 81-90,

Украинская, 1-20,

Летняя, 23-41,

Неждановой, 30-129,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

С.Ядова, 58,

Узикова, 9-39,

Хавкина, 64-72,

Наклонная, 1-174,

Штилева, 2-118,

переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,

Чайкова, 1-71,

Глаубермана, 1-17,

Мариупольская, 20-68,

Кошица, 1-69,

Южная дор., 1-73,

Донецкая, 1-25,

Кишиневская, 2-24,

переулок Квантовый, 1-27,

ул. Л.Украинки, 10-20,

Луценко, 1,1а,

Шептицкого, 1-5,

переулок Одесский, 3-7,

Малая Садовая, 1-22,

2-я линия на ж/м, 12,

Керченская, 27-62,

Капитана Кузнецова, 3-14,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

Большая Садовая, 1-52,

Николаевская дор., 65,

Шполянской, 74-119,

переулок 1й Пересыпьский, 8-14,

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

спуск 2й Пересыпьский, 1-23,

проспект Князя В.Великого, 52.

Работы до 18.00.

Каменяров, 112-305,

Республиканская, 226-343,

Хаджибейская дорога, 407-515.

Работы до 20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

