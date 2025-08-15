Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества (от ДТЭК)

Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса обесточены
Сегодня, 15 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому десятки улиц останутся без электричества. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Центральный РЭС:
- Скидановская, 6-23,
- спуск Скидановский, 7,7а,
- И. и Ю. Лип, 28-59,
- переулок Герцена, 2-51,
- спуск Ковалевского, 1-10,
- спуск Матросский, 13,15,
- Среднефонтанская, 32-53,
- Балковская, 35-36,
- Ефимова, 2-19,
- Могильницкой, 2-9,
- Ш.Руставели, 23а,б,
- пр. Л.Украинки, 2.
Работы до 19.00.
- Среднефонтанская, 19-27, 57-63,
- пр. Л.Украинки, 16-17,
- переулок Среднефонтанский, 19-27,
- Ришельевская, 11,
- Н.Строкатой, 13-40,
- переулок Луценко, 12,
- Караванского, 14-47,
- переулок Нечипоренко, 2,
- Польская, 9-18,
- Вадатурского, 79-131,
- переулок Кордонный, 1-35,
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- пл. Соборная, 1,
- переулок Малиновский, 7,
- Маловского, 4,
- Прибика, 7-28,
- Столярского, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- Гранатный переулок, 2-8,
- Греческая, 35,
- переулок Красный, 1-11,
- Преображенская, 27-42,
- пл. В.Холодной, 1,3,
- Европейская, 24-30,
- Итальянская, 19, 24,
- Еврейская, 20,22.
Работы до 20.00.
Северный РЭС:
- С 1-й по 6-ю Садовая,
- Светлая, 1-14,
- Коровицкого, 115-151,
- Высокая, 1-20,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко, 81-90,
- Украинская, 1-20,
- Летняя, 23-41,
- Неждановой, 30-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- С.Ядова, 58,
- Узикова, 9-39,
- Хавкина, 64-72,
- Наклонная, 1-174,
- Штилева, 2-118,
- переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Чайкова, 1-71,
- Глаубермана, 1-17,
- Мариупольская, 20-68,
- Кошица, 1-69,
- Южная дор., 1-73,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- переулок Квантовый, 1-27,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Луценко, 1,1а,
- Шептицкого, 1-5,
- переулок Одесский, 3-7,
- Малая Садовая, 1-22,
- 2-я линия на ж/м, 12,
- Керченская, 27-62,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- Большая Садовая, 1-52,
- Николаевская дор., 65,
- Шполянской, 74-119,
- переулок 1й Пересыпьский, 8-14,
- переулок Ионы Атаманского, 1-15,
- спуск 2й Пересыпьский, 1-23,
- проспект Князя В.Великого, 52.
Работы до 18.00.
- Каменяров, 112-305,
- Республиканская, 226-343,
- Хаджибейская дорога, 407-515.
Работы до 20.00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе в нашем городе. А также о тарифе на содержание домов, который платят одесситы.
Читайте Новини.LIVE!