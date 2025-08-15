Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики (від ДТЕК)

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 15 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому десятки вулиць залишаться без електрики. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

Скиданівська, 6-23,

узвіз Скиданівський, 7,7а,

І. та Ю. Лип, 28-59,

пров. Герцена, 2-51,

узвіз Ковалевського, 1-10,

узвіз Матроський, 13,15,

Середньофонтанська, 32-53,

Балківська, 35-36,

Єфімова, 2-19,

Могильницької, 2-9,

Ш.Руставелі, 23а,б,

пр. Л.Українки, 2.

Роботи до 19.00.

Середньофонтанська, 19-27, 57-63,

пр. Л.Українки, 16-17,

пров. Середньофонтанський, 19-27,

Рішельєвська, 11,

Н.Строкатої, 13-40,

пров. Луценка, 12,

Караванського, 14-47,

пров. Нечипоренка, 2,

Польська, 9-18,

Вадатурського, 79-131,

пров. Кордонний, 1-35,

Гранатна, 1-16,

Михайленко, 18-51,

пл. Соборна, 1,

пров.Малиновський, 7,

Маловського, 4,

Прибіка, 7-28,

Столярського, 4г,

Фунтового, 42-54,

пров.Гранатний, 2-8,

Грецька, 35,

пров. Червоний, 1-11,

Преображенська, 27-42,

пл. В.Холодної, 1,3,

Європейська, 24-30,

Італійська, 19, 24,

Єврейська, 20,22.

Роботи до 20.00.

Північний РЕМ:

З 1-ї по 6у Садова,

Світла, 1-14,

Коровицького, 115-151,

Висока, 1-20,

Дорожня, 1-22,

Івахненка, 81-90,

Українська, 1-20,

Літня, 23-41,

Нежданової, 30-129,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

С.Ядова, 58,

Узікова, 9-39,

Хавкіна, 64-72,

Похила, 1-174,

Штильова, 2-118,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

Чайкова, 1-71,

Глаубермана, 1-17,

Маріупольська, 20-68,

Кошиця, 1-69,

Південна дор., 1-73,

Донецька, 1-25,

Кишинівська, 2-24,

пров. Квантовий, 1-27,

вул. Л.Українки, 10-20,

Луценка, 1,1а,

Шептицького, 1-5,

пров. Одеський, 3-7,

Мала Садова, 1-22,

2-а лінія на ж/м, 12,

Керченська, 27-62,

Капітана Кузнецова, 3-14,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

Велика Садова, 1-52,

Миколаївська дор., 65,

Шполянської, 74-119,

пров. 1й Пересипьський, 8-14,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

узвіз 2й Пересипьский, 1-23,

проспект Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18.00.

Каменярів, 112-305,

Республіканська, 226-343,

Хаджибейська дорога, 407-515.

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в нашому місті. А також про тариф на утримання будинків, який сплачують одесити.