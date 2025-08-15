Відео
Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси знеструмлені

Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси знеструмлені

Дата публікації: 15 серпня 2025 09:52
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики (від ДТЕК)
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 15 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому десятки вулиць залишаться без електрики. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • Скиданівська, 6-23,
  • узвіз Скиданівський, 7,7а,
  • І. та Ю. Лип, 28-59,
  • пров. Герцена, 2-51,
  • узвіз Ковалевського, 1-10,
  • узвіз Матроський, 13,15,
  • Середньофонтанська, 32-53,
  • Балківська, 35-36,
  • Єфімова, 2-19,
  • Могильницької, 2-9,
  • Ш.Руставелі, 23а,б,
  • пр. Л.Українки, 2. 

Роботи до 19.00.

  • Середньофонтанська, 19-27, 57-63,
  • пр. Л.Українки, 16-17,
  • пров. Середньофонтанський, 19-27,
  • Рішельєвська, 11,
  • Н.Строкатої, 13-40,
  • пров. Луценка, 12,
  • Караванського, 14-47,
  • пров. Нечипоренка, 2,
  • Польська, 9-18,
  • Вадатурського, 79-131,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • Гранатна, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • пл. Соборна, 1,
  • пров.Малиновський, 7,
  • Маловського, 4,
  • Прибіка, 7-28,
  • Столярського, 4г,
  • Фунтового, 42-54,
  • пров.Гранатний, 2-8,
  • Грецька, 35,
  • пров. Червоний, 1-11,
  • Преображенська, 27-42,
  • пл. В.Холодної, 1,3,
  • Європейська, 24-30,
  • Італійська, 19, 24,
  • Єврейська, 20,22.

Роботи до 20.00.

Північний РЕМ:

  • З 1-ї по 6у Садова,
  • Світла, 1-14,
  • Коровицького, 115-151,
  • Висока, 1-20,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненка, 81-90,
  • Українська, 1-20,
  • Літня, 23-41,
  • Нежданової, 30-129,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • С.Ядова, 58,
  • Узікова, 9-39,
  • Хавкіна, 64-72,
  • Похила, 1-174,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
  • Чайкова, 1-71,
  • Глаубермана, 1-17,
  • Маріупольська, 20-68,
  • Кошиця, 1-69,
  • Південна дор., 1-73,
  • Донецька, 1-25,
  • Кишинівська, 2-24,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • вул. Л.Українки, 10-20,
  • Луценка, 1,1а,
  • Шептицького, 1-5,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • Мала Садова, 1-22,
  • 2-а лінія на ж/м, 12,
  • Керченська, 27-62,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Миколаївська дор., 65,
  • Шполянської, 74-119,
  • пров. 1й Пересипьський, 8-14,
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • узвіз 2й Пересипьский, 1-23,
  • проспект Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18.00.

  • Каменярів, 112-305,
  • Республіканська, 226-343,
  • Хаджибейська дорога, 407-515.

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в нашому місті. А також про тариф на утримання будинків, який сплачують одесити.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
