Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики (від ДТЕК)

Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси знеструмлені
Сьогодні, 15 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому десятки вулиць залишаться без електрики. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Скиданівська, 6-23,
- узвіз Скиданівський, 7,7а,
- І. та Ю. Лип, 28-59,
- пров. Герцена, 2-51,
- узвіз Ковалевського, 1-10,
- узвіз Матроський, 13,15,
- Середньофонтанська, 32-53,
- Балківська, 35-36,
- Єфімова, 2-19,
- Могильницької, 2-9,
- Ш.Руставелі, 23а,б,
- пр. Л.Українки, 2.
Роботи до 19.00.
- Середньофонтанська, 19-27, 57-63,
- пр. Л.Українки, 16-17,
- пров. Середньофонтанський, 19-27,
- Рішельєвська, 11,
- Н.Строкатої, 13-40,
- пров. Луценка, 12,
- Караванського, 14-47,
- пров. Нечипоренка, 2,
- Польська, 9-18,
- Вадатурського, 79-131,
- пров. Кордонний, 1-35,
- Гранатна, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- пл. Соборна, 1,
- пров.Малиновський, 7,
- Маловського, 4,
- Прибіка, 7-28,
- Столярського, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- пров.Гранатний, 2-8,
- Грецька, 35,
- пров. Червоний, 1-11,
- Преображенська, 27-42,
- пл. В.Холодної, 1,3,
- Європейська, 24-30,
- Італійська, 19, 24,
- Єврейська, 20,22.
Роботи до 20.00.
Північний РЕМ:
- З 1-ї по 6у Садова,
- Світла, 1-14,
- Коровицького, 115-151,
- Висока, 1-20,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненка, 81-90,
- Українська, 1-20,
- Літня, 23-41,
- Нежданової, 30-129,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- С.Ядова, 58,
- Узікова, 9-39,
- Хавкіна, 64-72,
- Похила, 1-174,
- Штильова, 2-118,
- пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
- Чайкова, 1-71,
- Глаубермана, 1-17,
- Маріупольська, 20-68,
- Кошиця, 1-69,
- Південна дор., 1-73,
- Донецька, 1-25,
- Кишинівська, 2-24,
- пров. Квантовий, 1-27,
- вул. Л.Українки, 10-20,
- Луценка, 1,1а,
- Шептицького, 1-5,
- пров. Одеський, 3-7,
- Мала Садова, 1-22,
- 2-а лінія на ж/м, 12,
- Керченська, 27-62,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- Велика Садова, 1-52,
- Миколаївська дор., 65,
- Шполянської, 74-119,
- пров. 1й Пересипьський, 8-14,
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- узвіз 2й Пересипьский, 1-23,
- проспект Князя В.Великого, 52.
Роботи до 18.00.
- Каменярів, 112-305,
- Республіканська, 226-343,
- Хаджибейська дорога, 407-515.
Роботи до 20.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
