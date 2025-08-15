Відео
Головна Одеса Одеситці загрожує смертна кара на Балі — що порушила

Одеситці загрожує смертна кара на Балі — що порушила

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 11:08
На Балі затримали одеситку з наркотиками - загрожує смертна кара
Поліція на Балі. Фото ілюстративне: travel.detik.com

В аеропорту Балі в Індонезії затримали одеситку з 2 кілограмами наркотичної речовини. Дівчина зізналась, що везла її з метою продажу, їй може загрожувати смертна кара.

Про це повідомляють журналісти канала bali_ukraine.

Читайте також:

Одеситка на Балі

21-річна одеситка перевозила літаком до Балі 2 кілограми 4-CMC. Ця речовина є новим та небезпечним "дизайнерським наркотиком".
Дівчина визнала, що везла психотропи для розповсюдження на острові, орієнтуючись на потенційних клієнтів у вигляді туристів у розважальних закладах.

Як з'ясувало слідство, підозрювана діяла за вказівками контактів за кордоном, тому влада Індонезії координує свої дії з Інтерполом для відстеження мережі.

Що загрожує

Згідно із Законом про наркотики, який чинний в Індонезії, дівчині загрожує від 12 років увʼязнення до покарання у вигляді смертної кари через розстріл.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перекриття каналу наркотрафіку в Одесі. А також про військового, якого посадили за психотропи.

Одеса наркотики Індонезія Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
