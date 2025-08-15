На Балі затримали одеситку з наркотиками - загрожує смертна кара

Одеситці загрожує смертна кара на Балі — що порушила
В аеропорту Балі в Індонезії затримали одеситку з 2 кілограмами наркотичної речовини. Дівчина зізналась, що везла її з метою продажу, їй може загрожувати смертна кара.
Про це повідомляють журналісти канала bali_ukraine.
Одеситка на Балі
21-річна одеситка перевозила літаком до Балі 2 кілограми 4-CMC. Ця речовина є новим та небезпечним "дизайнерським наркотиком".
Дівчина визнала, що везла психотропи для розповсюдження на острові, орієнтуючись на потенційних клієнтів у вигляді туристів у розважальних закладах.
Як з'ясувало слідство, підозрювана діяла за вказівками контактів за кордоном, тому влада Індонезії координує свої дії з Інтерполом для відстеження мережі.
Що загрожує
Згідно із Законом про наркотики, який чинний в Індонезії, дівчині загрожує від 12 років увʼязнення до покарання у вигляді смертної кари через розстріл.
