Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Товара на 20 млн грн — в Одессе перекрыли канал наркотрафика

Товара на 20 млн грн — в Одессе перекрыли канал наркотрафика

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 11:57
У жителя Одессы 18 лет нашли психотропы на 20 миллионов гривен - разоблачение наркогруппировки
Задержание фигуранта. Фото: Национальная полиция Украины

Восемнадцатилетний житель Одессы распространял психотропы для наркогруппировки. Однако на этом его разоблачили, а во время обыска нашли запрещенных веществ на 20 миллионов гривен. Дельцу грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Полицейские установили одного из участников преступной группировки, которая обеспечивала психотропами жителей Одессы. Им оказался 18-летний горожанин. Фигурант отвечал за продажу запрещенных веществ на территории областного центра. Для доставки товара "клиентам" он использовал услуги логистической компании и делал "закладки".

Во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли 21 кг психотропного вещества a-PVP, 100 г каннабиса, расфасованного для продажи, а также мобильные телефоны, сим-карты и "черновые" записи. Все это было направлено на экспертизу.

в одесі нацполіція затримала учасника наркоугруповання з партією наркотиків на 20 мільйонів гривень
Обыск у подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины


Ориентировочная стоимость изъятой партии наркотиков на "черном" рынке составляет около 20 миллионов гривен.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о пересылке психотропов под видом игрушек. А также о военном, который собирал дикий каннабис в Одесской области.

Одесса наркотики Новости Одессы Нацполиция задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации