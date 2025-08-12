У жителя Одессы 18 лет нашли психотропы на 20 миллионов гривен - разоблачение наркогруппировки

Товара на 20 млн грн — в Одессе перекрыли канал наркотрафика
Восемнадцатилетний житель Одессы распространял психотропы для наркогруппировки. Однако на этом его разоблачили, а во время обыска нашли запрещенных веществ на 20 миллионов гривен. Дельцу грозит лишение свободы.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Подробности дела
Полицейские установили одного из участников преступной группировки, которая обеспечивала психотропами жителей Одессы. Им оказался 18-летний горожанин. Фигурант отвечал за продажу запрещенных веществ на территории областного центра. Для доставки товара "клиентам" он использовал услуги логистической компании и делал "закладки".
Во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли 21 кг психотропного вещества a-PVP, 100 г каннабиса, расфасованного для продажи, а также мобильные телефоны, сим-карты и "черновые" записи. Все это было направлено на экспертизу.
Ориентировочная стоимость изъятой партии наркотиков на "черном" рынке составляет около 20 миллионов гривен.
Какое наказание грозит
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
