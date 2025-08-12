У жителя Одессы 18 лет нашли психотропы на 20 миллионов гривен - разоблачение наркогруппировки

Задержание фигуранта. Фото: Национальная полиция Украины

Восемнадцатилетний житель Одессы распространял психотропы для наркогруппировки. Однако на этом его разоблачили, а во время обыска нашли запрещенных веществ на 20 миллионов гривен. Дельцу грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Полицейские установили одного из участников преступной группировки, которая обеспечивала психотропами жителей Одессы. Им оказался 18-летний горожанин. Фигурант отвечал за продажу запрещенных веществ на территории областного центра. Для доставки товара "клиентам" он использовал услуги логистической компании и делал "закладки".



Во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли 21 кг психотропного вещества a-PVP, 100 г каннабиса, расфасованного для продажи, а также мобильные телефоны, сим-карты и "черновые" записи. Все это было направлено на экспертизу.

Обыск у подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины



Ориентировочная стоимость изъятой партии наркотиков на "черном" рынке составляет около 20 миллионов гривен.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о пересылке психотропов под видом игрушек. А также о военном, который собирал дикий каннабис в Одесской области.