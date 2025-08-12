У жителя Одеси 18 років знайшли психотропи на 20 мільйонів гривень - викриття наркоугруповання

Затримання фігуранта. Фото: Національна поліція України

Вісімнадцятирічний житель Одеси розповсюджував психотропи для наркоугруповання. Однак на цьому його викрили, а під час обшуку знайшли заборонених речовин на 20 мільйонів гривень. Ділку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

Поліцейські встановили одного з учасників злочинного угруповання, яке забезпечувало психотропами жителів Одеси. Ним виявився 18-річний містянин. Фігурант відповідав за продаж заборонених речовин на території обласного центру. Для доставки товару "клієнтам" він використовував послуги логістичної компанії та робив "закладки".



Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили 21 кг психотропної речовини a-PVP, 100 г канабісу, розфасованого для продажу, а також мобільні телефони, сім-картки та "чорнові" записи. Все це було направлено на експертизу.

Обшук у підозрюваного. Фото: Національна поліція України



Орієнтовна вартість вилученої партії наркотиків на "чорному" ринку становить близько 20 мільйонів гривень.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

