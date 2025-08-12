Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Массовое отключение света в Одессе — какие адреса

Массовое отключение света в Одессе — какие адреса

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 10:46
Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Сегодня, 12 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего десятки улиц города останутся без электричества. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00, а некоторым абонентам даже раньше.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • 1 линия Вильямса 43, 19, 19/1, 25, 39а, 51а, 72а;
  • 2-я линия Демченко Марии, 61;
  • Березанская, 3/корп.12;
  • Бузкова, 23, 39б;
  • Вавилова, 1-12в, 31-50/3;
  • Весенняя, 5, 7, 8, 9, 13, 26,28,32; Вирского, 1/а/1,12,14;
  • Дача Ковалевского,
  • 72-136А; Эстафетная, 2,4,4а,4б,13;
  • Эстонская, 19а,20,20а;
  • Королева Академика, 65-85/3;
  • Максишко Дениса, 28-44А;
  • Николая Огренича, 1/корп.1-16;
  • Лунная, 2-3/корп.2, 38;
  • Мичурина, 2/корп.3-8/корп.2;
  • Озерная, 7а,7б, 8;
  • Садовского, 1-47Б;
  • Саксаганского, 1-35,
  • Танфильева, 2,6;
  • Чикаленко Е., 33-71б;
  • дорога Люстдорфская, 100В, 242Б-262А;
  • Марии Демченко. 5-я Линия, 30,38;
  • Марии Демченко.6-я Линия, 38;
  • переулок 1-й Амундсена, 1-24б;
  • переулок 2-й Амундсена, 1-60а;
  • переулок 3-й Амундсена, 6/9,6/корп.11,6/
  • корп.12,6/корп.13;
  • переулок Амундсена, 2/корп.4;
  • переулок Вильямса, 2-21;
  • переулок Водный, 1-21;
  • переулок Николаевой Маргариты, 2. Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Артиллерийская, 4а;
  • Вадатурского А., 79-131.

Работы до 15:00.

  • Большая Арнаутская, 36-55,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Дальницкая, 52,
  • Дмитрия Иванова, 38,
  • Итальянская, 41-69,
  • Конная, 11, 13, 18, 22;
  • Маркевича Алексея, 21-40,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Пастера, 34,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Успенская, 61,
  • Фунтового Ивана, 42-54;
  • переулок Малиновский, 7.

Работы до 17:00-20:00.

  • Столярского, 4-Г;
  • дорога Фонтанская, 8/8;
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1;
  • переулок Кордонный, 1-35.

Работы до 16:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12;
  • 1-я Садовая, 1-39;
  • 2-я Садовая, 1-42;
  • 3-я Садовая, 1-49;
  • 4-я Садовая, 1-38;
  • 5-я Садовая, 1-14;
  • 6-я Садовая, 1-71;
  • Большая Садовая, 1-52;
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25;
  • Каменщиков, 112-124А, 295-305;
  • Керченская, 27-62б;
  • Кишиневская, 2-24;
  • Кошица Александра, 1-69;
  • Кузнецова Капитана, 3-14;
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22;
  • Мариупольская, 20-68Б;
  • Наклона, 17/1;
  • Южная дорога, 1-73;
  • Наклонная, 1-59в, 174;
  • Республиканская, 226-343а;
  • Чайкова, 1-71;
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штилевая, 2-118,/а_с;
  • дорога Николаевская, 65;
  • дорога Хаджибейская, 407-515;
  • переулок 1-й Дунаевский, 1-6;
  • переулок 1-й Керченский, 3-11;
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в;
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16;
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
  • переулок Квантовый, 1-27;
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7;
  • ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации