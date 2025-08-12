Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Сегодня, 12 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего десятки улиц города останутся без электричества. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00, а некоторым абонентам даже раньше.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

1 линия Вильямса 43, 19, 19/1, 25, 39а, 51а, 72а;

2-я линия Демченко Марии, 61;

Березанская, 3/корп.12;

Бузкова, 23, 39б;

Вавилова, 1-12в, 31-50/3;

Весенняя, 5, 7, 8, 9, 13, 26,28,32; Вирского, 1/а/1,12,14;

Дача Ковалевского,

72-136А; Эстафетная, 2,4,4а,4б,13;

Эстонская, 19а,20,20а;

Королева Академика, 65-85/3;

Максишко Дениса, 28-44А;

Николая Огренича, 1/корп.1-16;

Лунная, 2-3/корп.2, 38;

Мичурина, 2/корп.3-8/корп.2;

Озерная, 7а,7б, 8;

Садовского, 1-47Б;

Саксаганского, 1-35,

Танфильева, 2,6;

Чикаленко Е., 33-71б;

дорога Люстдорфская, 100В, 242Б-262А;

Марии Демченко. 5-я Линия, 30,38;

Марии Демченко.6-я Линия, 38;

переулок 1-й Амундсена, 1-24б;

переулок 2-й Амундсена, 1-60а;

переулок 3-й Амундсена, 6/9,6/корп.11,6/

корп.12,6/корп.13;

переулок Амундсена, 2/корп.4;

переулок Вильямса, 2-21;

переулок Водный, 1-21;

переулок Николаевой Маргариты, 2. Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Артиллерийская, 4а;

Вадатурского А., 79-131.

Работы до 15:00.

Большая Арнаутская, 36-55,

Гранатная, 1-16б,

Дальницкая, 52,

Дмитрия Иванова, 38,

Итальянская, 41-69,

Конная, 11, 13, 18, 22;

Маркевича Алексея, 21-40,

Михайленко Анны, 18-51,

Пастера, 34,

Прибика Йозефа, 7-28Б,

Успенская, 61,

Фунтового Ивана, 42-54;

переулок Малиновский, 7.

Работы до 17:00-20:00.

Столярского, 4-Г;

дорога Фонтанская, 8/8;

переулок Гранатный, 2-8/корп.1;

переулок Кордонный, 1-35.

Работы до 16:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12;

1-я Садовая, 1-39;

2-я Садовая, 1-42;

3-я Садовая, 1-49;

4-я Садовая, 1-38;

5-я Садовая, 1-14;

6-я Садовая, 1-71;

Большая Садовая, 1-52;

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Донецкая, 1/1-25;

Каменщиков, 112-124А, 295-305;

Керченская, 27-62б;

Кишиневская, 2-24;

Кошица Александра, 1-69;

Кузнецова Капитана, 3-14;

Луценко Ивана, 1,1а;

Малая Садовая, 1-22;

Мариупольская, 20-68Б;

Наклона, 17/1;

Южная дорога, 1-73;

Наклонная, 1-59в, 174;

Республиканская, 226-343а;

Чайкова, 1-71;

Шептицкого, 1,3,5;

Штилевая, 2-118,/а_с;

дорога Николаевская, 65;

дорога Хаджибейская, 407-515;

переулок 1-й Дунаевский, 1-6;

переулок 1-й Керченский, 3-11;

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в;

переулок 3-й Дунаевского, 1-16;

переулок 3-й Керченский, 3,4,6;

переулок Квантовый, 1-27;

переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7;

ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.