Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Сьогодні, 12 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що десятки вулиць міста залишаться без електрики. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00, а деяким абонентам навіть раніше.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

1 лінія Вільямса 43, 19, 19/1, 25, 39а, 51а, 72а;

2-а лінія Демченко Марії, 61;

Березанська, 3/корп.12;

Бузкова, 23, 39б;

Вавілова, 1-12в, 31-50/3;

Весняна, 5, 7, 8, 9, 13, 26,28,32; Вірського, 1/а/1,12,14;

Дача Ковалевського,

72-136А; Естафетна, 2,4,4а,4б,13;

Естонська, 19а,20,20а;

Корольова Академіка, 65-85/3;

Максишко Дениса, 28-44А;

Миколи Огренича, 1/корп.1-16;

Місячна, 2-3/корп.2, 38;

Мічуріна, 2/корп.3-8/корп.2;

Озерна, 7а,7б, 8;

Садовського, 1-47Б;

Саксаганського, 1-35,

Танфільєва, 2,6;

Чикаленко Є., 33-71б;

дорога Люстдорфська, 100В, 242Б-262А;

Марії Демченко. 5-а Лінія, 30,38;

Марії Демченко.6-а Лінія, 38;

пров. 1-й Амундсена, 1-24б;

пров. 2-й Амундсена, 1-60а;

пров. 3-й Амундсена, 6/9,6/корп.11,6/

корп.12,6/корп.13;

пров. Амундсена, 2/корп.4;

пров. Вільямса, 2-21;

пров. Водний, 1-21;

пров. Ніколаєвої Маргарити, 2. Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Артилерійська, 4а;

Вадатурського О., 79-131.

Роботи до 15:00.

Велика Арнаутська, 36-55,

Гранатна, 1-16б,

Дальницька, 52,

Дмитра Іванова, 38,

Італійська, 41-69,

Кінна, 11, 13, 18, 22;

Маркевича Олексія, 21-40,

Михайленко Ганни, 18-51,

Пастера, 34,

Прибіка Йозефа, 7-28Б,

Успенська, 61,

Фунтового Івана, 42-54;

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 17:00-20:00.

Столярського, 4-Г;

дорога Фонтанська, 8/8;

пров. Гранатний, 2-8/корп.1;

пров. Кордонний, 1-35.

Роботи до 16:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12;

1-а Садова, 1-39;

2-а Садова, 1-42;

3-я Садова, 1-49;

4-а Садова, 1-38;

5-а Садова, 1-14;

6-а Садова, 1-71;

Велика Садова, 1-52;

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Донецька, 1/1-25;

Каменярів, 112-124А, 295-305;

Керченська, 27-62б;

Кишинівська, 2-24;

Кошиця Олександра, 1-69;

Кузнецова Капітана, 3-14;

Луценка Івана, 1,1а;

Мала Садова, 1-22;

Маріупольська, 20-68Б;

Наклона, 17/1;

Південна дорога, 1-73;

Похила, 1-59в, 174;

Республіканська, 226-343а;

Чайкова, 1-71;

Шептицького, 1,3,5;

Штильова, 2-118,/а_с;

дорога Миколаївська, 65;

дорога Хаджибейська, 407-515;

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6;

пров. 1-й Керченський, 3-11;

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в;

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16;

пров. 3-й Керченський, 3,4,6;

пров. Квантовий, 1-27;

пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7;

вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20;

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

