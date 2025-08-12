Відео
Масове відключення світла в Одесі — які адреси

Масове відключення світла в Одесі — які адреси

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 10:46
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Сьогодні, 12 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що десятки вулиць міста залишаться без електрики. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00, а деяким абонентам навіть раніше.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • 1 лінія Вільямса 43, 19, 19/1, 25, 39а, 51а, 72а;
  • 2-а лінія Демченко Марії, 61;
  • Березанська, 3/корп.12;
  • Бузкова, 23, 39б;
  • Вавілова, 1-12в, 31-50/3;
  • Весняна, 5, 7, 8, 9,  13, 26,28,32; Вірського, 1/а/1,12,14;
  • Дача Ковалевського,
  • 72-136А; Естафетна, 2,4,4а,4б,13;
  • Естонська, 19а,20,20а;
  • Корольова Академіка, 65-85/3;
  • Максишко Дениса, 28-44А;
  • Миколи Огренича, 1/корп.1-16;
  • Місячна, 2-3/корп.2, 38;
  • Мічуріна, 2/корп.3-8/корп.2;
  • Озерна, 7а,7б, 8;
  • Садовського, 1-47Б;
  • Саксаганського, 1-35,
  • Танфільєва, 2,6;
  • Чикаленко Є., 33-71б;
  • дорога Люстдорфська, 100В, 242Б-262А;
  • Марії Демченко. 5-а Лінія, 30,38;
  • Марії Демченко.6-а Лінія, 38;
  • пров. 1-й Амундсена, 1-24б;
  • пров. 2-й Амундсена, 1-60а;
  • пров. 3-й Амундсена, 6/9,6/корп.11,6/
  • корп.12,6/корп.13;
  • пров. Амундсена, 2/корп.4;
  • пров. Вільямса, 2-21;
  • пров. Водний, 1-21;
  • пров. Ніколаєвої Маргарити, 2. Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Артилерійська, 4а;
  • Вадатурського О., 79-131. 

Роботи до 15:00.

  • Велика Арнаутська, 36-55,
  • Гранатна, 1-16б,
  • Дальницька, 52,
  • Дмитра Іванова, 38,
  • Італійська, 41-69,
  • Кінна, 11, 13, 18, 22;
  • Маркевича Олексія, 21-40,
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Пастера, 34,
  • Прибіка Йозефа, 7-28Б,
  • Успенська, 61,
  • Фунтового Івана, 42-54;
  • пров. Малиновський, 7. 

Роботи до 17:00-20:00.

  • Столярського, 4-Г;
  • дорога Фонтанська, 8/8;
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
  • пров. Кордонний, 1-35.

Роботи до 16:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12;
  • 1-а Садова, 1-39;
  • 2-а Садова, 1-42;
  • 3-я Садова, 1-49;
  • 4-а Садова, 1-38;
  • 5-а Садова, 1-14;
  • 6-а Садова, 1-71;
  • Велика Садова, 1-52;
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Донецька, 1/1-25;
  • Каменярів, 112-124А, 295-305;
  • Керченська, 27-62б;
  • Кишинівська, 2-24;
  • Кошиця Олександра, 1-69;
  • Кузнецова Капітана, 3-14;
  • Луценка Івана, 1,1а;
  • Мала Садова, 1-22;
  • Маріупольська, 20-68Б;
  • Наклона, 17/1;
  • Південна дорога, 1-73;
  • Похила, 1-59в, 174;
  • Республіканська, 226-343а;
  • Чайкова, 1-71;
  • Шептицького, 1,3,5;
  • Штильова, 2-118,/а_с;
  • дорога Миколаївська, 65;
  • дорога Хаджибейська, 407-515;
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6;
  • пров. 1-й Керченський, 3-11;
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в;
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16;
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
  • пров. Квантовий, 1-27;
  • пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7;
  • вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20;
  • просп. Князя Володимира Великого, 52. 

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
