Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Масове відключення світла в Одесі — які адреси
Сьогодні, 12 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що десятки вулиць міста залишаться без електрики. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00, а деяким абонентам навіть раніше.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- 1 лінія Вільямса 43, 19, 19/1, 25, 39а, 51а, 72а;
- 2-а лінія Демченко Марії, 61;
- Березанська, 3/корп.12;
- Бузкова, 23, 39б;
- Вавілова, 1-12в, 31-50/3;
- Весняна, 5, 7, 8, 9, 13, 26,28,32; Вірського, 1/а/1,12,14;
- Дача Ковалевського,
- 72-136А; Естафетна, 2,4,4а,4б,13;
- Естонська, 19а,20,20а;
- Корольова Академіка, 65-85/3;
- Максишко Дениса, 28-44А;
- Миколи Огренича, 1/корп.1-16;
- Місячна, 2-3/корп.2, 38;
- Мічуріна, 2/корп.3-8/корп.2;
- Озерна, 7а,7б, 8;
- Садовського, 1-47Б;
- Саксаганського, 1-35,
- Танфільєва, 2,6;
- Чикаленко Є., 33-71б;
- дорога Люстдорфська, 100В, 242Б-262А;
- Марії Демченко. 5-а Лінія, 30,38;
- Марії Демченко.6-а Лінія, 38;
- пров. 1-й Амундсена, 1-24б;
- пров. 2-й Амундсена, 1-60а;
- пров. 3-й Амундсена, 6/9,6/корп.11,6/
- корп.12,6/корп.13;
- пров. Амундсена, 2/корп.4;
- пров. Вільямса, 2-21;
- пров. Водний, 1-21;
- пров. Ніколаєвої Маргарити, 2. Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Артилерійська, 4а;
- Вадатурського О., 79-131.
Роботи до 15:00.
- Велика Арнаутська, 36-55,
- Гранатна, 1-16б,
- Дальницька, 52,
- Дмитра Іванова, 38,
- Італійська, 41-69,
- Кінна, 11, 13, 18, 22;
- Маркевича Олексія, 21-40,
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Пастера, 34,
- Прибіка Йозефа, 7-28Б,
- Успенська, 61,
- Фунтового Івана, 42-54;
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 17:00-20:00.
- Столярського, 4-Г;
- дорога Фонтанська, 8/8;
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
- пров. Кордонний, 1-35.
Роботи до 16:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12;
- 1-а Садова, 1-39;
- 2-а Садова, 1-42;
- 3-я Садова, 1-49;
- 4-а Садова, 1-38;
- 5-а Садова, 1-14;
- 6-а Садова, 1-71;
- Велика Садова, 1-52;
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Донецька, 1/1-25;
- Каменярів, 112-124А, 295-305;
- Керченська, 27-62б;
- Кишинівська, 2-24;
- Кошиця Олександра, 1-69;
- Кузнецова Капітана, 3-14;
- Луценка Івана, 1,1а;
- Мала Садова, 1-22;
- Маріупольська, 20-68Б;
- Наклона, 17/1;
- Південна дорога, 1-73;
- Похила, 1-59в, 174;
- Республіканська, 226-343а;
- Чайкова, 1-71;
- Шептицького, 1,3,5;
- Штильова, 2-118,/а_с;
- дорога Миколаївська, 65;
- дорога Хаджибейська, 407-515;
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6;
- пров. 1-й Керченський, 3-11;
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в;
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16;
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
- пров. Квантовий, 1-27;
- пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7;
- вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20;
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
