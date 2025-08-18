Конкурс в Одессе - кто создаст памятник Лесе Украинке в сквере Космонавтов

Леся Украинка. Фото иллюстративное: Укринформ

В Одессе проведут конкурс на скульптора, который создаст памятник Лесе Украинке в сквере Космонавтов. Его победитель получит 140 тыс. грн премии из бюджета города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Конкурс на памятник

Исполнительный комитет Одесского горсовета объявил всеукраинский конкурс на проект памятника Лесе Украинке в сквере Космонавтов. В планах также благоустройство территории вокруг будущего объекта.

Следует отметить, что этот сквер уже в ближайшее время будет также носить имя писательницы. Данное решение приняли члены историко-топонимической комиссии и исполком. Окончательно точка в вопросе с переименованием будет поставлена на ближайшей сессии городского совета.

Конкурс продлится с 29 сентября 2025 года до 30 января 2026 года. Отмечается, что участие могут принимать архитекторы, скульпторы, дизайнеры, студенты и коллективы с опытом монументального искусства.

Какие требования на премии

Проектные предложения участников Конкурса должны содержать:

ситуационный план в масштабе 1:2000;

генеральный план в масштабе 1:500;

планировочный макет 1:500;

план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:250;

художественно-пластическое решение памятника Лесе Украинке;

макет памятника в уменьшенном масштабе 1:10;

метровую модель скульптуры в гипсе;

основные чертежи памятника;

перспективу (масштаб произвольный);

общий внешний вид памятника и прилегающей территории;

пояснительную записку с разъяснением архитектурно-планировочной идеи и архитектурных решений, примененных технологий и материалов.

Премия за первое место составит 140 тыс. грн, за второе — 105 тыс. грн, а за третье — 70 тыс. грн. Еще 35 тыс. грн — поощрительный бонус. Общий бюджет конкурса достигает 350 тыс. грн.

