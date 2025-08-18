Видео
Україна
Какая будет Леся Украинка в Одессе — мэрия объявила конкурс

Какая будет Леся Украинка в Одессе — мэрия объявила конкурс

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 17:10
Конкурс в Одессе - кто создаст памятник Лесе Украинке в сквере Космонавтов
Леся Украинка. Фото иллюстративное: Укринформ

В Одессе проведут конкурс на скульптора, который создаст памятник Лесе Украинке в сквере Космонавтов. Его победитель получит 140 тыс. грн премии из бюджета города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Конкурс на памятник

Исполнительный комитет Одесского горсовета объявил всеукраинский конкурс на проект памятника Лесе Украинке в сквере Космонавтов. В планах также благоустройство территории вокруг будущего объекта.

Следует отметить, что этот сквер уже в ближайшее время будет также носить имя писательницы. Данное решение приняли члены историко-топонимической комиссии и исполком. Окончательно точка в вопросе с переименованием будет поставлена на ближайшей сессии городского совета.

Конкурс продлится с 29 сентября 2025 года до 30 января 2026 года. Отмечается, что участие могут принимать архитекторы, скульпторы, дизайнеры, студенты и коллективы с опытом монументального искусства.

Какие требования на премии

Проектные предложения участников Конкурса должны содержать:

  • ситуационный план в масштабе 1:2000;
  • генеральный план в масштабе 1:500;
  • планировочный макет 1:500;
  • план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:250;
  • художественно-пластическое решение памятника Лесе Украинке;
  • макет памятника в уменьшенном масштабе 1:10;
  • метровую модель скульптуры в гипсе;
  • основные чертежи памятника;
  • перспективу (масштаб произвольный);
  • общий внешний вид памятника и прилегающей территории;
  • пояснительную записку с разъяснением архитектурно-планировочной идеи и архитектурных решений, примененных технологий и материалов.

Премия за первое место составит 140 тыс. грн, за второе — 105 тыс. грн, а за третье — 70 тыс. грн. Еще 35 тыс. грн — поощрительный бонус. Общий бюджет конкурса достигает 350 тыс. грн.

Напомним, недавно мы писали о том, что памятник Утесову в Одессе облили краской вандалы. А также об уничтожении тени Пушкина в нашем городе.

Одесса памятник Новости Одессы Леся Украинка конкурс
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
