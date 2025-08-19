В одесском супермаркете людей обманывают весы

Цена за перцы. Фото: скриншот из видео одесситов

Посетители одного из одесских супермаркетов обнаружили странный механизм работы весов для овощей и фруктов. А именно: взвешивание большого количества товара искусственно повышает его стоимость.

Видео с проверкой весов в супермаркете распространяется по соцсетям.

Странные весы

На видео, которое распространяется по соцсетям, можно увидеть, как люди взвешивают на весах маленький красный перец Чили. На экране указывается цена 2,64 грн.

Затем покупатели положили на весы другой перец, стоимость которого составляла 2,20 грн. Однако когда клиенты взвесили оба овоща, общая сумма их удивила — 6,16 грн, хотя должна была бы быть на полторы гривны ниже.

"Суперарифметика от "Таврии-В". Оба — 6,16 грн, пару гривен накинули. Вы там что, вообще считать не умеете? Или что-то с весами? "Таврия-В" обманывает людей", — говорит покупатель на видео.

