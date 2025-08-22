Відео
Головна Одеса Справу ексзаступника мера Одеси призупинено — чому

Справу ексзаступника мера Одеси призупинено — чому

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 12:55
Справу Олега Бриндака призупинили через його мобілізацію до ЗСУ
Олег Бриндак. Фото: Олег Бриндак у соцмережі

Кримінальне провадження щодо участі депутата одеської міськради Олега Бриндака було призупинено. Політика звинувачують в участі у корупційній схемі, через яку місто втратило 689 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Справу призупинено

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання захисту і зупинив провадження щодо депутата Одеської міськради Олега Бриндака. Повідомляється, що причиною стала його мобілізація до лав ЗСУ. Розгляд відбувався у закритому засіданні, фігурант приєднався до нього через відеозвʼязок.

Додамо, Олег Бриндак добровільно мобілізувався в армію ще у 2023 році.

Справа Олега Бриндака

У грудні 2024 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду справу злочинної організації. За версією слідства, через дії її фігурантів Одеська громада втратила 689 мільйонів гривень. Серед 16 обвинувачених — мер міста Геннадій Труханов, посадовці міської ради, зокрема і тодішній очільник фракції "Довіряй ділам" Олег Бриндак. Крім того, у провадженні фігурує й відомий бізнесмен Володимир Галантерник.

В рамках цього розслідування суд виділив матеріали щодо Олега Бриндака в окреме кримінальне провадження. Йдеться про справи щодо незаконного відчудження земельних ділянок на території Одеської громади. У розслідуванні фігурували, зокрема, такі об'єкти як одеський аеропорт, та приміщення колишнього заводу "Краян".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Олега Бриндака оштрафували за те, що він не взяв участь у судовому засіданні. А також про те, як посадовець з Миколаївщини вкрав гроші загиблого військового.

Одеса корупція місцеві депутати ВАКС Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
