На Николаевщине чиновник присвоил деньги за погибшего военного

Прокуратура Николаевской области. Фото: igotoworld

В Николаевской области будут судить бывшего начальника отдела одного из сельских советов Баштанского района. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве, подделке документов и присвоении чужого имущества.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре в понедельник, 9 декабря.

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По данным следствия, за 2023 год чиновник завладел 456 тыс. грн, которые выделили на закупку стройматериалов для ремонта помещения сельсовета. Кроме того, он присвоил рабочий ноутбук, подделав для этого документы.

Также чиновник мошенническим путем завладел более 1 млн грн, которые местный житель получил от государства за погибшего сына-военного.

Обвинительный акт в отношении мужчины уже направлен в суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Николаеве задержали волонтеров, торговавших гуманитарной помощью, а также на Одесчине на взятке попался антикоррупционер.