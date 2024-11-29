Миколаївські волонтери торгували гуманітаркою

Правоохоронці вилучають товар. Фото: прокуратура Миколаївської області

У Миколаєві повідомили про підозру чотирьом волонтерам благодійної організації та бізнесмену. Вони продавали їжу, яку міжнародні партнери передавали в якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, волонтери отримували продуктові набори від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Їх розпаковували, вилучали найбільш дорогу їжу й зривали маркування "Не для продажу" та "Гуманітарна допомога". Після цього товари перепаковували й передавали підприємцю, який продавав їх на одному з ринків.

Що загрожує ділкам

Зловмисників затримали, коли вони розвантажували чергову порцію гуманітарки на ринку. Під час обшуків у них виявили близько 2 тис. наборів, майже 7 тис. коробок і 200 мішків з продуктами харчування, а також понад 16 тис. банок консервів.

Наразі волонтери та їхній бізнес-партнер перебувають під вартою з можливістю вийти під заставу. Якщо суд визнає їх винними, ділкам загрожує до семи років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у справі про розкрадання гуманітарних генераторів в Одесі з'явилися нові деталі. Також ми повідомляли, як під виглядом гуманітарної допомоги до України ввозили автомобілі на продаж.