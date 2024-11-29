Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Торгували гуманітаркою — у Миколаєві затримали волонтерів arrow

Торгували гуманітаркою — у Миколаєві затримали волонтерів

29 листопада 2024 18:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Миколаївські волонтери торгували гуманітаркою
Правоохоронці вилучають товар. Фото: прокуратура Миколаївської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Миколаєві повідомили про підозру чотирьом волонтерам благодійної організації та бізнесмену. Вони продавали їжу, яку міжнародні партнери передавали в якості гуманітарної допомоги

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Бізнес на гуманітарці

За даними слідства, волонтери отримували продуктові набори від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Їх розпаковували, вилучали найбільш дорогу їжу й зривали маркування "Не для продажу" та "Гуманітарна допомога". Після цього товари перепаковували й передавали підприємцю, який продавав їх на одному з ринків.

Що загрожує ділкам

Зловмисників затримали, коли вони розвантажували чергову порцію гуманітарки на ринку. Під час обшуків у них виявили близько 2 тис. наборів, майже 7 тис. коробок і 200 мішків з продуктами харчування, а також понад 16 тис. банок консервів.

Наразі волонтери та їхній бізнес-партнер перебувають під вартою з можливістю вийти під заставу. Якщо суд визнає їх винними, ділкам загрожує до семи років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у справі про розкрадання гуманітарних генераторів в Одесі з'явилися нові деталі. Також ми повідомляли, як під виглядом гуманітарної допомоги до України ввозили автомобілі на продаж.

Миколаїв гуманітарна допомога Миколаївська область прокуратура волонтери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:34 Відключень світла поменшає? Укренерго показало графіки на завтра

18:33 Окутають тумани — синоптики попередили про погоду на вихідних

18:28 Гетманцев запропонував альтернативу ПДФ — деталі

18:26 Торгували гуманітаркою — у Миколаєві затримали волонтерів

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

18:03 Попереду аномалії — якою буде погода на різдвяно-новорічні свята

17:59 Українці більше платитимуть за сигарети — які скоро будуть ціни

17:57 Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Донеччині — яка мета

17:41 Савченко назвала одеського активіста Стерненка трусом — деталі

17:37 Поверення із СЗЧ — у ДБР пояснили, скільки часу є у військових

18:34 Відключень світла поменшає? Укренерго показало графіки на завтра

18:33 Окутають тумани — синоптики попередили про погоду на вихідних

18:28 Гетманцев запропонував альтернативу ПДФ — деталі

18:26 Торгували гуманітаркою — у Миколаєві затримали волонтерів

18:03 Попереду аномалії — якою буде погода на різдвяно-новорічні свята

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

17:59 Українці більше платитимуть за сигарети — які скоро будуть ціни

17:57 Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Донеччині — яка мета

17:41 Савченко назвала одеського активіста Стерненка трусом — деталі

17:37 Поверення із СЗЧ — у ДБР пояснили, скільки часу є у військових

17:34 В Укргідрометцентрі попередили про складні погодні умови завтра

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят