Николаевские волонтеры торговали гуманитаркой

Правоохранители изымают товар. Фото: прокуратура Николаевской области

В Николаеве сообщили о подозрении четырем волонтерам благотворительной организации и бизнесмену. Они продавали еду, которую международные партнеры передавали в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

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По данным следствия, волонтеры получали продуктовые наборы Всемирной продовольственной программы ООН. Их распаковывали, изымали наиболее дорогую еду и срывали маркировку "Не для продажи" и "Гуманитарная помощь". После этого товары упаковывали и передавали предпринимателю, продававшему их на одном из рынков.

Что угрожает дельцам

Злоумышленников задержали, когда они разгружали очередную порцию гуманитарки на рынке. В ходе обысков у них обнаружили около 2 тыс. наборов, около 7 тыс. коробок и 200 мешков с продуктами питания, а также более 16 тыс. банок консервов.

Волонтеры и их бизнес-партнер находятся под стражей с возможностью выйти под залог. Если суд признает их виновными, дельцам грозит до семи лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, по делу о хищении гуманитарных генераторов в Одессе появились новые детали. Также мы сообщали, как под видом гуманитарной помощи в Украину ввозили автомобили на продажу.