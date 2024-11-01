Справа про розкрадання гуманітарних генераторів в Одесі — що нового

Генератор для лікарні. Фото: ілюстративне/ департамент охорони здоров'я ООВА

Суд заарештував генератор, який влітку знайшли біля ресторану "Vinobroteria" в Одесі. Партію цих приладів місто отримало як гуманітарну допомогу, але згодом деякі з них виявилися у приватних структур.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з ухвали Київського районного суду.

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Що вирішив суд

Арешт на генератор наклали ще влітку, але згодом апеляційний суд його скасував через порушення у процедурі. Прокуратура знову звернулася до суду. Зокрема, слідчі продемонстрували відео, на якому апарат підключають до мереж ресторану. При цьому працівники запевняють, що ніяких документів на нього не мають, а хто його привіз — не знають.

Зазначимо, слідство вважає, що чиновники КП "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" змовилися з посадовими особами Одеської міськради для викрадення гуманітарних генераторів з метою власного користування. З усіх генераторів лише 12 були передані до комунальних підприємств департаменту охорони здоров'я.

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Нагадаємо, аби заклади охорони здоров’я Одеської області вберегти від можливого несподіваного знеструмлення, в лікарні передали 20 потужних генераторів. Їх повинні були встановити у медзакладах регіону, а загальна вартість такого обладнання становила близько 1,5 млн грн.

Згодом генератори виявили у ресторанах у центрі міста та у приміщеннях комунальних підприємств. Ще пізніше стало відомо, що ці заклади "задньою датою" намагалися переоформити під пункти незламності. У міськраді зазначили, що проводиться службова перевірка кожного генератора, який не перебуває безпосередньо на території комунального підприємства.

Нагадаємо, в Одесі вдвічі збільшили компенсацію за генератори для ОСББ. Також стало відомо, чи штрафуватимуть киян за неправильне використання генераторів.