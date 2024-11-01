Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Справа про розкрадання генераторів в Одесі — нові деталі arrow

Справа про розкрадання генераторів в Одесі — нові деталі

1 листопада 2024 18:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Справа про розкрадання гуманітарних генераторів в Одесі — що нового
Генератор для лікарні. Фото: ілюстративне/ департамент охорони здоров'я ООВА
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Суд заарештував генератор, який влітку знайшли біля ресторану "Vinobroteria" в Одесі. Партію цих приладів місто отримало як гуманітарну допомогу, але згодом деякі з них виявилися у приватних структур. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з ухвали Київського районного суду.

Читайте також:

Що вирішив суд

Арешт на генератор наклали ще влітку, але згодом апеляційний суд його скасував через порушення у процедурі. Прокуратура знову звернулася до суду. Зокрема, слідчі продемонстрували відео, на якому апарат підключають до мереж ресторану. При цьому працівники запевняють, що ніяких документів на нього не мають, а хто його привіз — не знають. 

Зазначимо, слідство вважає, що чиновники КП "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" змовилися з посадовими особами Одеської міськради для викрадення гуманітарних генераторів з метою власного користування. З усіх генераторів лише 12 були передані до комунальних підприємств департаменту охорони здоров'я.

Більше про "генераторну справу"

Нагадаємо, аби заклади охорони здоров’я Одеської області вберегти від можливого несподіваного знеструмлення, в лікарні передали 20 потужних генераторів. Їх повинні були встановити у медзакладах регіону, а загальна вартість такого обладнання становила близько 1,5 млн грн.

Згодом генератори виявили у ресторанах у центрі міста та у приміщеннях комунальних підприємств. Ще пізніше стало відомо, що ці заклади "задньою датою" намагалися переоформити під пункти незламності. У міськраді зазначили, що проводиться службова перевірка кожного генератора, який не перебуває безпосередньо на території комунального підприємства. 

Нагадаємо, в Одесі вдвічі збільшили компенсацію за генератори для ОСББ. Також стало відомо, чи штрафуватимуть киян за неправильне використання генераторів.

Одеса Новини Одеси корупція гуманітарна допомога генератори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:23 РФ балістикою атакувала Харків, пошкоджено 14 будинків — фото

19:04 Постачальники визначилися — скільки коштує 1 куб газу в листопаді

19:03 Шалений вітер та дощ — завтра Харків накриє негода

18:55 У Брюсселі хотіли отруїти газом учасників заходу для ЗСУ

18:49 Справа про розкрадання генераторів в Одесі — нові деталі

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

18:48 У застосунку Резерв+ стався технічний збій

18:41 Пільги для неповнолітніх працівників — на що можна розраховувати

18:39 Українці проти "тисячі від Зеленського" — куди пропонують віддати

18:34 Правоохоронці викрили ще чотири схеми для ухилянтів — фото

18:18 У трьох містах вкотре виявили масштабну корупцію у МСЕК — фото

19:23 РФ балістикою атакувала Харків, пошкоджено 14 будинків — фото

19:04 Постачальники визначилися — скільки коштує 1 куб газу в листопаді

19:03 Шалений вітер та дощ — завтра Харків накриє негода

18:55 У Брюсселі хотіли отруїти газом учасників заходу для ЗСУ

18:49 Справа про розкрадання генераторів в Одесі — нові деталі

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

18:48 У застосунку Резерв+ стався технічний збій

18:41 Пільги для неповнолітніх працівників — на що можна розраховувати

18:39 Українці проти "тисячі від Зеленського" — куди пропонують віддати

18:34 Правоохоронці викрили ще чотири схеми для ухилянтів — фото

18:18 У трьох містах вкотре виявили масштабну корупцію у МСЕК — фото

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Text

10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

Text

08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні