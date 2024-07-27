"Генераторна справа" — розслідування корупційного скандалу навколо мера Одеси Труханова

Мер Одеси Геннадій Труханов оглядає генератори, які передали місту міжнародні партнери. Фото: Одеська міська рада

Офіс генерального прокурора України розслідує "генераторну справу", в якій причетний мер Одеси Геннадій Труханов та його близьке оточення. Прокурори вже добилися арешту кількох генераторів, що були незаконно використані для приватних потреб замість переданих як гуманітарна допомога.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Які генератори арештували

Матеріали судового провадження свідчать, що прокурори Київського та Приморського районів вже добилися арешту кількох генераторів, які було вилучено 13-14 червня.

Зокрема, суд заарештував дизельний генератор "Gaterpillar DE 165 GC" (165 кВт) з інвентарним номером № 5548, знайдений біля будинку Труханова та закладу "Бротерія", що належить його близькій особі. Агрегат знаходився у загальнодоступному місці й був легко доступний для огляду.

Також заарештовано генератор "FG WILSON Р65-5" (65 кВт) з інвентарним номером № 5544, розташований біля ресторану "Vinobroteria", та бензиновий генератор "Paramac РX8000" (5,4 кВт) з інвентарним номером №5523, знайдений на автомийці "CARat".

Корупційна схема в справі гуманітарних генераторів

Слідство вважає, що чиновники КП "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" змовилися з посадовими особами Одеської міськради для викрадення гуманітарних генераторів з метою власного користування. З усіх генераторів лише 12 були передані до комунальних підприємств департаменту охорони здоров'я.

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Нагадаємо, аби заклади охорони здоров’я Одеської області вберегти від можливого несподіваного знеструмлення, в лікарні передали 20 потужних генераторів. Їх повинні були встановити у медзакладах регіону, а загальна вартість такого обладнання становила близько 1,5 млн грн.

Згодом генератори виявили у ресторанах у центрі міста та у приміщеннях комунальних підприємств.

Ще пізніше стало відомо, що ці заклади "задньою датою" намагалися переоформити під пункти незламності.

Водночас у міськраді теж прокоментували цей скандал. Там зазначили, що проводиться службова перевірка кожного генератора, який не знаходиться безпосередньо на території комунального підприємства.

Додамо, Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшуки в департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради. За даними ЗМІ, директор департаменту Віктор Кузнєцов та його заступник Юрій Савченко отримали підозри у зловживанні службовим становищем.