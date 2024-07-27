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Кража гуманитарных генераторов в Одессе — новые подробности дела

27 июля 2024 11:57
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
"Генераторное дело" - расследование коррупционного скандала вокруг мэра Одессы Труханова
Мэр Одессы Геннадий Труханов осматривает генераторы, переданные городу международными партнерами. Фото: Одесский городской совет
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Офис генерального прокурора Украины расследует "генераторное дело", в котором причастен мэр Одессы Геннадий Труханов и его близкое окружение. Прокуроры уже добились ареста нескольких генераторов, незаконно использованных для частных нужд вместо переданных в качестве гуманитарной помощи.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра досудебных расследований.

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Какие генераторы арестовали

Материалы судебного производства свидетельствуют, что прокуроры Киевского и Приморского районов уже добились ареста нескольких генераторов, изъятых 13-14 июня.

В частности, суд арестовал дизельный генератор "Gaterpillar DE 165 GC" (165 кВт) с инвентарным номером № 5548, найденный у дома Труханова и заведения "Бротерия", принадлежащего его близкому лицу. Агрегат находился в общедоступном месте и был легко обозрим.

Также арестован генератор "FG WILSON Р65-5" (65 кВт) с инвентарным номером № 5544, расположенный возле ресторана "Vinobroteria", и бензиновый генератор "Paramac РX8000" (5,4 кВт) с инвентарным номером № 5523, найденный на автомойке "CARat".

Коррупционная схема по гуманитарным генераторам

Следствие считает, что чиновники КП "Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие" сговорились с должностными лицами Одесского горсовета для угона гуманитарных генераторов с целью собственного пользования. Из всех генераторов только 12 были переданы в коммунальные предприятия департамента здравоохранения.

Больше о "генераторном деле"

Напомним, чтобы учреждения здравоохранения Одесской области уберечь от возможного неожиданного обесточения, в больницу передали 20 мощных генераторов. Их должны были установить в медучреждениях региона, а общая стоимость такого оборудования составила около 1,5 млн. грн.

Впоследствии генераторы были обнаружены в ресторанах в центре города и в помещениях коммунальных предприятий.

Еще позже стало известно, что эти заведения "задней датой" пытались переоформить под пункты несокрушимости.

В то же время в горсовете тоже прокомментировали этот скандал. Там отметили, что проводится служебная проверка каждого генератора, не находящегося непосредственно на территории коммунального предприятия.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыски в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета. По данным СМИ, директор департамента Виктор Кузнецов и его заместитель Юрий Савченко получили подозрения в злоупотреблении служебным положением.

Одесса коррупция кража Геннадий Труханов Одесская область гуманитарная помощь Одесская ОГА Труханов Новости Одессы генераторы

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