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Гуманітарні генератори в ресторанах Одеси — з’явилися нові деталі справи

17 червня 2024 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Нові подробиці скандалу з гуманітарними генераторами в Одесі
Генератор в лікарні. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

З’явилися подробиці історії з гуманітарними генераторами, які Одесі передали для критично важливих об'єктів інфраструктури, та насправді їх знайшли в ресторанах та на автомийці. За даними ЗМІ, зараз заклади "задньою датою" переоформлюють під пункти незламності.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомила журналіст Ірина Гриб.

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Повідомлення Ірини Гриб. Фото: скриншот

Ресторани тепер пункти незламності

"Злі язички розповіли Ірочці, які геніальні ідеї згенерували в Одеській мерії. Там не придумали нічого розумнішого, ніж заднім числом, спробувати оформити ресторани та автомийку, де були знайдені гуманітарні генератори як пункти незламності", — написала Ірина Гриб.

Нагадаємо, генератори від Італії та Німеччини назначались для лікарень Одеси, аби містяни могли отримувати необхідну допомогу незалежно від відключень світла. Проте співробітники Департаменту стратегічних розслідувань виявили їх в ресторанах, якими володіють особи, близькі до міського голови, а також вдома у деяких чиновників та на автомийці. 

Пізніше Геннадій Труханов прокоментував цю інформацію одеськім ЗМІ. Він не заперечував, але наголосив, що всі гуманітарні генератори працюють у встановлених місцях. Звинувачення у неналежному використанні, за його словами, є лише спробою створення шуму навколо цієї ситуації.

Коментар від міськради

У міськраді теж прокоментували цей скандал, там зазначили, що наразі проводиться службова перевірка кожного генератора, який не знаходиться безпосередньо на території комунального підприємства. 

"Усі генератори, отримані містом від міжнародних партнерів, розподілені по обʼєктах критичної інфраструктури, зокрема медичним закладам. Ця інформація є відкритою і регулярно публікується на офіційних ресурсах Одеської міської ради. Зараз всі медичні заклади та котельні, які належать місту, обладнані генераторами", — написали у відомстві.

Більше про допомогу для Одеси

Ми писали раніше, що аби заклади охорони здоров’я Одеської області вберегти від можливого несподіваного знеструмлення, в лікарні передали 20 потужних генераторів. Їх повинні були встановити у медзакладах регіону, а загальна вартість такого обладнання становила близько 1,5 млн грн.

Також ми повідомляли, що Одеська область отримала 50 генераторів від Представництва ЄС в Україні. За рішенням керівництва Одеської ОВА, генератори розподілено серед закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури.

Одеса
лікарні
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
генератори

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