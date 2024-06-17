Новые подробности скандала с гуманитарными генераторами в Одессе

Генератор в больнице Фото: ОМР

Появились подробности истории с гуманитарными генераторами, которые Одессе передали для критически важных объектов инфраструктуры, и на самом деле они были найдены в ресторанах и на автомойке. По данным СМИ, сейчас заведения "задней датой" переоформляются под пункты несокрушимости.

Об этом на своем Telegram-канале сообщила журналист Ирина Гриб.

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Сообщения Ирины Гриб. Фото: скриншот

Рестораны теперь пункты несокрушимости

"Злые язычки рассказали Ирочке, которые гениальные идеи сгенерировали в Одесской мэрии. Там не придумали ничего умнее, чем задним числом, попытаться оформить рестораны и автомойку, где были найдены гуманитарные генераторы как пункты несокрушимости", — написала Ирина Гриб.

Напомним, генераторы от Италии и Германии предназначены для больниц Одессы, чтобы горожане могли получать необходимую помощь независимо от отключений света. Однако сотрудники Департамента стратегических расследований обнаружили их в ресторанах, которыми владеют лица, близкие городскому голове, а также дома у некоторых чиновников и на автомойке.

Позже Геннадий Труханов прокомментировал эту информацию одесским СМИ. Он не возражал, но подчеркнул, что все гуманитарные генераторы работают в установленных местах. Обвинения в ненадлежащем использовании, по его словам, лишь попытка создания шума вокруг этой ситуации.

Комментарий от горсовета

В горсовете тоже прокомментировали этот скандал, там отметили, что проводится служебная проверка каждого генератора, который не находится непосредственно на территории коммунального предприятия.

"Все генераторы, полученные городом от международных партнеров, распределены по объектам критической инфраструктуры, в частности медицинским учреждениям. Эта информация открыта и регулярно публикуется на официальных ресурсах Одесского городского совета. Сейчас все принадлежащие городу медицинские учреждения и котельные оборудованы генераторами", — написали в ведомстве.

Больше о помощи для Одессы

Мы писали ранее, чтобы заведения здравоохранения Одесской области уберечь от возможного неожиданного обесточивания, в больницы передали 20 мощных генераторов. Их должны были установить в медучреждениях региона, а общая стоимость такого оборудования составила около 1,5 млн. грн.

Также сообщалось, что Одесская область получила 50 генераторов от Представительства ЕС в Украине. По решению руководства Одесской ОВА, генераторы распределены среди заведений здравоохранения, объектов критической и административной инфраструктуры.