Дело о расхищении гуманитарных генераторов в Одессе — что нового

Генератор для лечебницы. Фото: иллюстративное/департамент здравоохранения ООВА

Суд арестовал генератор, который летом обнаружили возле ресторана "Vinobroteria" в Одессе. Партию этих приборов город получил как гуманитарную помощь, но впоследствии некоторые из них оказались у частных структур.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из определения Киевского районного суда.

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Что решил суд

Арест на генератор был наложен еще летом, но впоследствии апелляционный суд его отменил из-за нарушений в процедуре. Прокуратура снова обратилась в суд. В частности, следователи продемонстрировали видео, на котором аппарат подключается к сетям ресторана. При этом работники уверяют, что никаких документов на него нет, а кто его привез — не знают.

Следовательно, следствие считает, что чиновники КП "Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие" сговорились с должностными лицами Одесского горсовета для похищения гуманитарных генераторов с целью собственного пользования. Из всех генераторов только 12 были переданы в коммунальные предприятия департамента здравоохранения.

Больше о "генераторном деле"

Напомним, чтобы заведения здравоохранения Одесской области уберечь от возможного неожиданного обесточивания, в больницу передали 20 мощных генераторов. Их должны были установить в медучреждениях региона, а общая стоимость такого оборудования составляла около 1,5 млн грн.

Впоследствии генераторы были обнаружены в ресторанах в центре города и в помещениях коммунальных предприятий. Еще позже стало известно, что эти заведения "задней датой" пытались переоформить под пункты несокрушимости. В горсовете отметили, что проводится служебная проверка каждого генератора, не находящегося непосредственно на территории коммунального предприятия.

Напомним, в Одессе вдвое увеличили компенсацию за генераторы для ОСМД. Также стало известно, будут ли штрафовать киевлян за неправильное использование генераторов.