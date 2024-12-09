На Миколаївщині чиновник привласнив гроші за загиблого військового

Прокуратура Миколаївської області. Фото: igotoworld

На Миколаївщині судитимуть колишнього начальника відділу однієї з сільських рад Баштанського району. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, шахрайстві, підробленні документів і привласненні чужого майна.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі у понеділок, 9 грудня.

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Привласнив комунальне майно

За даними слідства, впродовж 2023 року чиновник заволодів 456 тис. грн, які виділили на закупівлю будматеріалів для ремонту приміщення сільради. Крім того, він привласнив робочий ноутбук, підробивши для цього документи.

Також посадовець шахрайським шляхом заволодів понад 1 млн грн, які місцевий мешканець отримав від держави за загиблого сина-військового. За частину цих коштів чиновник купив собі автомобіль.

Обвинувальний акт щодо чоловіка вже скеровано до суду. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали волонтерів, які торгували гуманітарною допомогою. Також на Одещині на хабарі попався антикорупціонер.