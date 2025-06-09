Депутата одесского горсовета Брындака, служащего в ВСУ, оштрафовали за неявку на судебное заседание

Экс-главу одесской фракции "Доверяй делам" Брындака оштрафовали
Высший антикоррупционный суд Украины наложил штраф 6 056 гривен на экс-главу фракции "Доверяй делам" Одесского городского совета Олега Брындака. Причина — неявка на заседание по делу о незаконном завладении активами города.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
Штраф за неявку
Адвокаты Олега Брындака объяснили его отсутствие на заседании тем, что в конце мая чиновник якобы был командирован на выполнение боевых задач. Однако суд обратил внимание, что часть, куда его направили, зарегистрирована в Киеве, поэтому депутат имел возможность прибыть вовремя.
Дело Олега Брындака
В декабре 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд дело преступной организации. По версии следствия, из-за действий ее фигурантов Одесская громада потеряла 689 миллионов гривен. Среди 11 обвиняемых — мэр города Геннадий Труханов, должностные лица городского совета, в том числе и тогдашний глава фракции "Доверяй делам" Олег Брындак. Кроме того, в производстве фигурирует и известный бизнесмен Владимир Галантерник.
Добавим, Олег Брындак добровольно мобилизовался в ряды ВСУ еще в 2023 году.
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