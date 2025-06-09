Депутата одеської міськради Бриндака, що служить у ЗСУ, оштрафували за неявку на судове засідання

Олег Бриндак. Фото: Олег Бриндак у соцмережі

Вищий антикорупційний суд України наклав штраф 6 056 гривень на ексголову фракції "Довіряй ділам" Одеської міської ради Олега Бриндака. Причина — неявка на засідання щодо справи про незаконне заволодіння активами міста.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

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Адвокати Олега Бриндака пояснили його відсутність на засіданні тим, що наприкінці травня посадовець нібито був відряджений на виконання бойових завдань. Однак суд звернув увагу, що частина, куда його направили, зареєстрована в Києві, тому депутат мав можливість прибути вчасно.

Справа Олега Бриндака

У грудні 2024 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду справу злочинної організації. За версією слідства, через дії її фігурантів Одеська громада втратила 689 мільйонів гривень. Серед 11 обвинувачених — мер міста Геннадій Труханов, посадовці міської ради, зокрема і тодішній очільник фракції "Довіряй ділам" Олег Бриндак. Крім того, у провадженні фігурує й відомий бізнесмен Володимир Галантерник.

Додамо, Олег Бриндак добровільно мобілізувався до лав ЗСУ ще в 2023 році.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про штраф одеситці, яка вкусила поліцейського. А також про рекордне грошове покарання за їзду на самокаті.