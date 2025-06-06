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Одессит получил рекордный штраф за езду на самокате — причины

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Дата публикации 6 июня 2025 20:33
В 2024 году одессит получил рекордный штраф по Украине за езду на электросамокате в состоянии опьянения
Мужчина на самокате. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

В Украине в течение 2024 года было зарегистрировано 71 судебное дело в отношении самокатчиков. Самый большой штраф получил одессит, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщают журналисты издания Опендатабот.

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Максимальный штраф за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии получил одессит в июне 2024 года. Мужчина не имел водительского удостоверения и не впервые катался на самокате после употребления большого количества алкоголя. Суд назначил ему штраф в размере 34 тысяч гривен. Кроме того, нарушителя обязали уплатить судебный сбор. Добавим, если бы фигурант имел права на управление авто, за такое нарушение его должны были бы лишить прав.

Кстати, штраф за нарушение правил движения за рулем самоката достигают сумм от 340 до 34 тыс. грн.

Напомним, недавно мы писали о военном, который обворовывал дома и присвоил себе чужой электросамокат. А также о том, сколько водителей оштрафовали за громкую езду по Одессе во время воздушных тревог.

Одесса самокаты рекорд штраф Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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