У 2024 році одесит отримав рекордний штраф по Україні з їзду на електросамокаті у стані сп'яніння

Чоловік на самокаті. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

В Україні протягом 2024 року було зареєстровано 71 судову справу відносно самокатчиків. Найбільший штраф отримав одесит, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляють журналісти видання Опендатабот.

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Максимальний штраф за керування електросамокатом у нетверезому стані отримав одесит у червні 2024 року. Чоловік не мав водійського посвідчення та не вперше катався на самокаті після споживання великої кількості алкоголю. Суд призначив йому штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Крім того, порушника зобов’язали сплатити судовий збір. Додамо, якби фігурант мав права на керування авто, за таке порушення його мали б позбавити прав.

До речі, штраф за порушення правил руху за кермом самокату сягають сумм від 340 до 34 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який обкрадав будинки та привласнив собі чужий електросамокат. А також про те, скільки водіїв оштрафували за гучну їзду Одесою під час повітряних тривог.