158 человек оштрафовали за громкую езду во время тревог в Одессе

Выписывают штраф. Фото иллюстративное: lviv1256

В течение мая полицейские Одессы оштрафовали 158 человек за нарушение допустимого уровня шума на дороге во время воздушных тревог. Это связано с запросом, который в апреле направили правоохранителям депутаты горсовета.

Об этом на запрос депутата одесского горсовета Александра Авдеева ответили в Департаменте патрульной полиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Штрафы за громкую езду

В течение мая полицейские Одессы проводили операцию под условным названием "Прямоток", целью которой было привлечение к ответственности водителей, которые громко ездят по городу во время воздушных тревог. Речь идет о транспортных средствах, которые выпускают отработанные газы без шумопоглотителя. В результате проведенных мероприятий на 158 человек были составлены административные протоколы.

Ответ на депутатский запрос. Фото: скриншот

Ответ полиции. Фото: скриншот

Обращение депутатов

Добавим, в апреле 2025 года депутаты Одесского городского совета обратились в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности лиц, которые слишком громко ездят. Поскольку звуки выпуска автомобильных газов без поглотителя пугали горожан во время воздушных угроз. Кстати, штраф по ч.1 ст. 121 административного Кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации транспортного средства) составляет 340 гривен.

Напомним, недавно мы писали о штрафах водителям за отказ в бесплатном проезде льготных категорий граждан. А также о том, за сколько промилле у человека за рулем могут отобрать права.