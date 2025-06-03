158 осіб оштрафували за гучну їзду під час тривог в Одесі

Виписують штраф. Фото ілюстративне: lviv1256

Протягом травня поліцейські Одеси оштрафували 158 осіб за порушення допустимого рівня шуму на дорозі під час повітряних тривог. Це пов'язано із запитом, який у квітні надіслили правоохоронцям депутати міськради.

Про це на запит депутата одеської міськради Олександра Авдєєва відповіли у Департаменті патрульної поліції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Штрафи за гучну їзду

Протягом травня поліцейські Одеси проводили операцію під умовною назвою "Прямотік", метою якої було притягнення до відповідальності водіїв, які гучно їздять містом під час повітряних тривог. Йдеться про транспортні засоби, які випускають відпрацьовані гази без шумопоглинача. В результаті проведених заходів на 158 осіб було складено адміністративні протоколи.

Відповідь на депутатський запит. Фото: скриншот

Відповідь поліції. Фото: скриншот

Звернення депутатів

Додамо, у квітні 2025 року депутати Одеської міської ради звернулися до правоохоронних органів із проханням притягнути до відповідальності осіб, які надто гучно їздять. Оскільки звуки випуску автомобільних газів без поглинача лякали містян під час повітряних загроз. До речі, штраф за ч.1 ст. 121 адміністративного Кодексу України (порушення правил експлуатації транспортного засобу) складає 340 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про штрафи водіям за відмову у безкоштовному проїзді пільгових категорій громадян. А також про те, за скільки проміле у людини за кермом можуть відібрати права.