Военный ВСУ в Одесской области обворовывал чужие дома — наказание суда

Военный на фронте. Фото иллюстративное: bukinfo

В Одесской области ранее уже судимый военный прокрадывался в чужие домовладения и совершал кражи. Однако после очередного "обнесенного дома" служащий снова попал на скамью подсудимых.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный с Николаевщины, который проживает в Черноморске, вошел через отгороженную калитку в чужое домовладение и похитил пылесос стоимостью 12 319 грн. На этом его никто не поймал, поэтому через некоторое время мужчина проник в другой дом и ограбил его. Фигурант присвоил электрический квадроцикл и электросамокат, перфоратор, подарочный шашлычный набор в деревянном кейсе и ликер "Ban Melon Liquer". Кроме того, забрал чужие павербанк, плейстейшн и джойстики, золотое кольцо и подвеску в виде крестика с изображением Иисуса Христа. Служащего разыскали и привлекли к ответственности.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 185 УК Украины (совершение кражи в условиях военного положения). Поскольку он ранее был судим, его приговорили к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Кроме того, с военного взыщут 30 969 грн за причиненный имущественный ущерб и 60 000 грн за моральный.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который дважды проигнорировал повестку от ТЦК. А также о военном, который украл телефон.