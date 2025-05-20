Активисты Одесской области угрожают демонтировать советскую звезду с братской могилы

Звезда на памятнике. Фото: "Деколонизация.Украина"

В Тарутинской громаде Одесской области местные власти отказались демонтировать звезду с серпом и молотом на памятнике. Активисты возмутились и угрожают ликвидировать советскую символику самостоятельно.

Об этом сообщают активисты ОО "Деколонизация.Украина".

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Требование о снятии звезды прислали активисты из организации "Деколонизация. Украина", но Бессарабский поселковый совет им в этом отказал. Эта символика размещена на "братской могиле", а на места захоронений нормы декоммунизационного закона не подпадают. Поэтому местные чиновники ответили, что ее демонтаж — невозможен. Однако активисты возмутились и пообещали, что все сделают сами.

"В поселке Бессарабское, что в Одесской области, отказались демонтировать советскую звезду с серпом и молотом. Ее все равно там не будет. Обещаем", — говорится в сообщении активистов.

Ответ поселкового совета. Фото: "Деколонизация.Украина"

Памятник со звездой. Фото: "Деколонизация.Украина"

Напомним, недавно мы писали о конфликте в Одессе из-за демонтажа таблички. А также о снятии доски с памятника Родиону Малиновскому.