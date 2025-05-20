Активісти Одещини погрожують демонтувати радянську зірку з братської могили

На Одещині відмовилися демонтувати червону зірку — причини
У Тарутинській громаді на Одещині місцева влада відмовилася демонтувати зірку з серпом та молотом на пам'ятнику. Активісти обурилися та погрожують ліквідувати радянську символіку самостійно.
Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація.Україна".
Радянська зірка
Вимогу про зняття зірки надіслали активісти з організації "Деколонізація. Україна", але Бесарабська селищна рада їм у цьому відмовила. Ця символіка розміщена на "братській могилі", а на місця поховань норми декомунізаційного закону не підпадають. Тому місцеві чиновники відповіли, що її демонтаж — неможливий. Однак активісти обурилися та пообіцяли, що все зроблять самотужки.
"У селищі Бессарабське, що на Одещині, відмовилися демонтувати радянську зірку із серпом та молотом. Її все одно там не буде. Обіцяємо", — йдеться у повідомленні активістів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про конфлікт в Одесі через демонтаж таблички. А також про зняття дошки з пам'ятника Родіону Малиновському.
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