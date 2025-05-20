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На Одещині відмовилися демонтувати червону зірку — причини

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Дата публікації: 20 травня 2025 17:57
Активісти Одещини погрожують демонтувати радянську зірку з братської могили
Зірка на пам'ятнику. Фото: "Деколонізація.Україна"

У Тарутинській громаді на Одещині місцева влада відмовилася демонтувати зірку з серпом та молотом на пам'ятнику. Активісти обурилися та погрожують ліквідувати радянську символіку самостійно.

Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація.Україна".

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Радянська зірка

Вимогу про зняття зірки надіслали активісти з організації "Деколонізація. Україна", але Бесарабська селищна рада  їм у цьому відмовила. Ця символіка розміщена на "братській могилі", а на місця поховань норми декомунізаційного закону не підпадають. Тому місцеві чиновники відповіли, що її демонтаж — неможливий. Однак активісти обурилися та пообіцяли, що все зроблять самотужки.

"У селищі Бессарабське, що на Одещині, відмовилися демонтувати радянську зірку із серпом та молотом. Її все одно там не буде. Обіцяємо", — йдеться у повідомленні активістів.

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Відповідь селищної ради. Фото: "Деколонізація.Україна"
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Пам'ятник з зіркою. Фото: "Деколонізація.Україна"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про конфлікт в Одесі через демонтаж таблички. А також про зняття дошки з пам'ятника Родіону Малиновському.

Одеса пам'ятник активісти Новини Одеси зірки
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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