Розвідники НАТО біля узбережжя Одещини - чого очікувати та які завдання виконують

Boeing P-8A Poseidon. Фото ілюстративне: Greg L. Davis

Три літаки НАТО ведуть розвідку над Чорним морем на кримському напрямку. Розвідники фіксують переміщення ЗС РФ у Криму та моніторять ситуацію в акваторії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Розвідка над Чорним морем

У повітряному просторі над південно-західною частиною. Чорного моря баражує літак радіоелектронної розвідки SAAB 340B ISR. Він належить компанії CAE Aviation (Канада) та вилетів з авіабази Отопені у Румунії. Також наразі біля Криму проводить розвідку патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США, який прилетів з місця базування у Сицилії. Крім того, над південно-західною частиною акваторії працює ATR C-72-600 TMPA ВМС Туреччини з позивним MARTI25.

Літак біля узбережжя. Фото: скриншот

Крім літаків, біля румунського узбережжя проводить розвідку і військовий безпілотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Які завдання виконують літаки

У даний момент американський, канадський, та турецький літаки здійснюють моніторинг акваторії Чорного моря. Крім того, розвідники фіксують переміщення військової техніки в Криму, аби вчасно відреагувати на загрози з боку РФ. Додамо, подібні польоти нерідко передують високоточним ударам ЗСУ по військових об'єктах на окупованому півострові.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про американський безпілотник, який з'явився над Чорним морем після року перерви. А також про вивезення техніки та особового складу з військової частини в Криму.