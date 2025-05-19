Румунія буде збивати російські дрони, які порушили повітряний простір цієї країни

Румунія буде збивати дрони РФ — закони прийнято
Румунія буде збивати російські дрони над своєю територією. Законодавчі акти, які дозволяють це робити, вже підписав в.о. президента Іліє Болоян.
Про це пише румунське видання Digi24.
Дрони збиватимуть
Тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян підписав два документи, що дозволяють збивати дрони, які порушують повітряний простір держави. Зокрема, очільник країни ввів:
- Закон про контроль за використанням національного повітряного простору;
- Закон про здійснення військових місій у мирний час на території країни.
За першим законом, безпілотники, які залітатимуть у Румунію, тепер можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо військовим не вдасться "взяти під контроль" їхній політ. Другий акт передбачає порядок проведення військових операцій на території держави в мирний період (йдеться про ліквідацію БпЛА збройними силами).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, на що здатні нові морські дрони ЗСУ. А також про те, як безпілотники змінюють ситуацію на фронті.
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