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Румунія буде збивати дрони РФ — закони прийнято

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Дата публікації: 19 травня 2025 21:21
Румунія буде збивати російські дрони, які порушили повітряний простір цієї країни
Дрон у небі. Фото ілюстративне: REUTERS

Румунія буде збивати російські дрони над своєю територією. Законодавчі акти, які дозволяють це робити, вже підписав в.о. президента Іліє Болоян.

Про це пише румунське видання Digi24.

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Дрони збиватимуть

Тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян підписав два документи, що дозволяють збивати дрони, які порушують повітряний простір держави. Зокрема, очільник країни ввів:

  • Закон про контроль за використанням національного повітряного простору;
  • Закон про здійснення військових місій у мирний час на території країни.

За першим законом, безпілотники, які залітатимуть у Румунію, тепер можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо військовим  не вдасться "взяти під контроль" їхній політ. Другий акт передбачає порядок проведення військових операцій на території держави в мирний період (йдеться про ліквідацію БпЛА збройними силами).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, на що здатні нові морські дрони ЗСУ. А також про те, як безпілотники змінюють ситуацію на фронті.

Одеса Румунія Новини Одеси дрони Росія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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