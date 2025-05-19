Румунія буде збивати російські дрони, які порушили повітряний простір цієї країни

Дрон у небі. Фото ілюстративне: REUTERS

Румунія буде збивати російські дрони над своєю територією. Законодавчі акти, які дозволяють це робити, вже підписав в.о. президента Іліє Болоян.

Про це пише румунське видання Digi24.

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Дрони збиватимуть

Тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян підписав два документи, що дозволяють збивати дрони, які порушують повітряний простір держави. Зокрема, очільник країни ввів:

Закон про контроль за використанням національного повітряного простору;

Закон про здійснення військових місій у мирний час на території країни.

За першим законом, безпілотники, які залітатимуть у Румунію, тепер можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо військовим не вдасться "взяти під контроль" їхній політ. Другий акт передбачає порядок проведення військових операцій на території держави в мирний період (йдеться про ліквідацію БпЛА збройними силами).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, на що здатні нові морські дрони ЗСУ. А також про те, як безпілотники змінюють ситуацію на фронті.