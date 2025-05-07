Дрони ЗСУ змінюють ситуацію на фронті - Братчук

Військовий з дроном. Фото ілюстративне: Укрінформ

Українські морські дрони вдало знищують ворожу авіацію на півдні. А це в свою чергу може змінити ситуацію на фронті та зробити пересування піхоти ЗСУ більш захищеними від атак.

Про це в рамках марафону "Єдині новини" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Знищення авіації

Збиття російських літаків в районі Новоросійська — це не лише символічний удар, а результат чітко спланованої військової операції, зазначають в Українській добровольчій армії. Крім того, ЗСУ продовжують розробку дронів, які будуть здатні завдавати більше уражень ворожій авіації.

"Ми знаємо наскільки активно працює ворожа авіація, зокрема винищувачі. Чому ми не можемо повірити в те, а я в це вірю, звичайно, що на суші можуть з'явитися такі самі дрони, які будуть боротися з ворожою тактичною авіацією. Це не з розряду фантастики сьогодні, і над цим працюють", — каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Братчук додав, що саме дрони можуть змінити ситуацію на фронті, послабити тиск на бойові позиції та допомогти українській піхоті ефективніше боротися з агресором.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ намагається рятувати свої літаки. А також про знищення двох російських літаків над морем.