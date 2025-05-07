Дроны ВСУ меняют ситуацию на фронте — Братчук

Военный с дроном. Фото иллюстративное: Укринформ

Украинские морские дроны удачно уничтожают вражескую авиацию на юге. А это в свою очередь может изменить ситуацию на фронте и сделать передвижения пехоты ВСУ более защищенными от атак.

Об этом в рамках марафона "Єдині новини" сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Уничтожение авиации

Сбитие российских самолетов в районе Новороссийска — это не только символический удар, а результат четко спланированной военной операции, отмечают в Украинской добровольческой армии. Кроме того, ВСУ продолжают разработку дронов, которые будут способны наносить больше поражений вражеской авиации.

"Мы знаем, насколько активно работает вражеская авиация, в частности истребители. Почему мы не можем поверить в то, а я в это верю, конечно, что на суше могут появиться такие же дроны, которые будут бороться с вражеской тактической авиацией. Это не из разряда фантастики сегодня, и над этим работают", — говорит спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Братчук добавил, что именно дроны могут изменить ситуацию на фронте, ослабить давление на боевые позиции и помочь украинской пехоте эффективнее бороться с агрессором.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ пытается спасать свои самолеты. А также об уничтожении двух российских самолетов над морем.