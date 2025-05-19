Румыния будет сбивать российские дроны, которые нарушили воздушное пространство этой страны

Дрон в небе. Фото иллюстративное: REUTERS

Румыния будет сбивать российские дроны над своей территорией. Законодательные акты, которые позволяют это делать, уже подписал и.о. президента Илие Болоян.

Об этом пишет румынское издание Digi24.

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Дроны будут сбивать

Временный президент Румынии Илие Болоян подписал два документа, позволяющие сбивать дроны, которые нарушают воздушное пространство государства. В частности, глава страны ввел:

Закон о контроле за использованием национального воздушного пространства;

Закон об осуществлении военных миссий в мирное время на территории страны.

По первому закону, беспилотники, которые будут залетать в Румынию, теперь могут быть уничтожены или нейтрализованы, если военным не удастся "взять под контроль" их полет. Второй акт предусматривает порядок проведения военных операций на территории государства в мирный период (речь идет о ликвидации БпЛА вооруженными силами).

Напомним, недавно мы писали о том, на что способны новые морские дроны ВСУ. А также о том, как беспилотники меняют ситуацию на фронте.