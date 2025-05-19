Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Румыния будет сбивать дроны РФ — законы приняты

Румыния будет сбивать дроны РФ — законы приняты

Ua en ru
Дата публикации 19 мая 2025 21:21
Румыния будет сбивать российские дроны, которые нарушили воздушное пространство этой страны
Дрон в небе. Фото иллюстративное: REUTERS

Румыния будет сбивать российские дроны над своей территорией. Законодательные акты, которые позволяют это делать, уже подписал и.о. президента Илие Болоян.

Об этом пишет румынское издание Digi24.

Реклама
Читайте также:

Дроны будут сбивать

Временный президент Румынии Илие Болоян подписал два документа, позволяющие сбивать дроны, которые нарушают воздушное пространство государства. В частности, глава страны ввел:

  • Закон о контроле за использованием национального воздушного пространства;
  • Закон об осуществлении военных миссий в мирное время на территории страны.

По первому закону, беспилотники, которые будут залетать в Румынию, теперь могут быть уничтожены или нейтрализованы, если военным не удастся "взять под контроль" их полет. Второй акт предусматривает порядок проведения военных операций на территории государства в мирный период (речь идет о ликвидации БпЛА вооруженными силами).

Напомним, недавно мы писали о том, на что способны новые морские дроны ВСУ. А также о том, как беспилотники меняют ситуацию на фронте.

Одесса Румыния Новости Одессы дроны Россия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /