Румыния будет сбивать российские дроны, которые нарушили воздушное пространство этой страны

Румыния будет сбивать дроны РФ — законы приняты
Румыния будет сбивать российские дроны над своей территорией. Законодательные акты, которые позволяют это делать, уже подписал и.о. президента Илие Болоян.
Об этом пишет румынское издание Digi24.
Дроны будут сбивать
Временный президент Румынии Илие Болоян подписал два документа, позволяющие сбивать дроны, которые нарушают воздушное пространство государства. В частности, глава страны ввел:
- Закон о контроле за использованием национального воздушного пространства;
- Закон об осуществлении военных миссий в мирное время на территории страны.
По первому закону, беспилотники, которые будут залетать в Румынию, теперь могут быть уничтожены или нейтрализованы, если военным не удастся "взять под контроль" их полет. Второй акт предусматривает порядок проведения военных операций на территории государства в мирный период (речь идет о ликвидации БпЛА вооруженными силами).
Напомним, недавно мы писали о том, на что способны новые морские дроны ВСУ. А также о том, как беспилотники меняют ситуацию на фронте.
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