Разведчики НАТО у побережья Одесской области - чего ожидать и какие задачи выполняют

Boeing P-8A Poseidon. Фото иллюстративное: Greg L. Davis

Три самолета НАТО ведут разведку над Черным морем на крымском направлении. Разведчики фиксируют перемещения ВС РФ в Крыму и мониторят ситуацию в акватории.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Разведка над Черным морем

В воздушном пространстве над юго-западной частью Черного моря барражирует самолет радиоэлектронной разведки SAAB 340B ISR. Он принадлежит компании CAE Aviation (Канада) и вылетел с авиабазы Отопени в Румынии. Также сейчас возле Крыма проводит разведку патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, который прилетел с места базирования в Сицилии. Кроме того, над юго-западной частью акватории работает ATR C-72-600 TMPA ВМС Турции с позывным MARTI25.

Самолет у побережья. Фото: скриншот

Кроме самолетов, у румынского побережья проводит разведку и военный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Какие задачи выполняют самолеты

В данный момент американский, канадский и турецкий самолеты осуществляют мониторинг акватории Черного моря. Кроме того, разведчики фиксируют перемещение военной техники в Крыму, чтобы вовремя отреагировать на угрозы со стороны РФ. Добавим, подобные полеты нередко предшествуют высокоточным ударам ВСУ по военным объектам на оккупированном полуострове.

Напомним, недавно мы писали об американском беспилотнике, который появился над Черным морем после года перерыва. А также о вывозе техники и личного состава из воинской части в Крыму.