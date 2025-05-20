Військовий ЗСУ на Одещині обкрадав чужі будинки — покарання суду

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: bukinfo

На Одещині раніше вже судимий військовий прокрадався у чужі домоволодіння та здійснював крадіжки. Однак після чергового "обнесеного будинку" службовець знову потрапив на лаву підсудних.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий із Миколаївщини, який проживає у Чорноморську, війшов через відченену хвіртку до чужого домоволодіння та викрав пилосос вартістю 12 319 грн. На цьому його ніхто не спіймав, тому через деякий час чоловік проник до іншого будинку та пограбував його. Фігурант привласнив електричний квадроцикл та електросамокат, перфоратор, подарунковий шашличний набір у дерев`яному кейсі та лікер "Ban Melon Liquer". Крім того, забрав чужі павербанк, плейстейшн та джойстики, золоту каблучку та підвіску у вигляді хрестика з зображенням Ісуса Христа. Службовця розшукали та притягнули до відповідальності.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 4 ст. 185 КК України (Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану). Оскільки він раніше був судимий, його прирікли до 5 років та 2 місяців позбавлення волі. Крім того, з військового зтягнуть 30 969 грн за спричинену майнову шкоду та 60 000 грн за моральну.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який двічі проігнорував повістку від ТЦК. А також про військового, який вкрав телефон.