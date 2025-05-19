Житель Одесской области уклонился от мобилизации и не прошел ВВК по повестке от ТЦК - приговор суда

Выдача повестки. Фото иллюстративное: Украинское радио

Официально неработающий житель Одесской области дважды проигнорировал повестку от ТЦК и не прошел медицинскую комиссию. За это на него открыли уголовное дело, которое рассматривали в Савранском суде.

Об этом узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Каменное Савранского района проигнорировал повестку о вызове в терцентр комплектования. Через месяц ему была вручена еще одна, по которой он также не явился и не прошел военно-врачебную комиссию. На него открыли уголовное производство, а на суде мужчина раскаялся в уклонении от мобилизации.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по 1 статье 337 УК Украины (уклонение от мобилизации). Суд приговорил его к штрафу в размере 350 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 5950 гривен.

Напомним, недавно мы писали о военном, который украл телефон. А также о мужчине, который порезал вены возле здания ТЦК.